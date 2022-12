Bundesweiter Warntag: Wo im Ostallgäu die Sirenen heulen

Am 8. Dezember 2022 ist Warntag: Test-Warnungen sollen dann nicht nur mittels Handys, sondern auch mithilfe von Sirenen verbreitet werden. © Rolf Vennenbernd/dpa

Landkreis/Kaufbeuren – Am Donnerstag, 8. Dezember findet der zweite bundesweite Warntag statt. Von der Warnzentrale im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) wird um 11 Uhr eine Probewarnung durchgeführt; um 11.45 Uhr gibt es eine Entwarnung. Das Landratsamt Ostallgäu weist darauf hin, dass im Landkreis lediglich die mobilen Sirenenanlagen der Stadt Buchloe, der Gemeinde Günzach und der Stadt Marktoberdorf im Stadtteil Leuterschach ausgelöst werden. Die Feuerwehrsirenen werden nicht aktiviert. In Kaufbeu­ren insbesondere über Warn-Apps alarmiert.

Die Probewarnung erfolgt erstmals auch über den Warnkanal „Cell Broadcast“. Das bedeutet, dass alle Mobiltelefone, die Cell-Broadcast-Nachrichten empfangen können, eine Warnmeldung erhalten. Nähere Informationen zum Cell Broadcast sind auf der Seite des BBK unter www.bbk.bund.de/cellbroadcast zu finden. Außerdem werden Personen über die von der vom BBK betriebenen Warn-App „Nina“ probeweise gewarnt.

Auch alle sogenannten Warnmultiplikatoren, zum Beispiel Rundfunkanstalten und Medienunternehmen, erhalten die Probewarnung. Die Medien versenden die Warnung dann wiederum in ihren Systemen und Programmen: an Endgeräte wie Radios, Smartphones oder, wo vorhanden, digitale Informationstafeln. Parallel dazu können auf Ebene der Länder und der teilnehmenden Kommunen verfügbare kommunale Warnmittel wie beispielsweise mobile Sirenen probeweise aktiviert werden.



Laut Mitteilung des BBK soll die Probewarnung den Menschen in Deutschland grundlegende Kenntnisse zum Thema Warnung vermitteln und sie sensibilisieren für Fragen wie „Wovor werde ich gewarnt?“, „Wer warnt mich?“, „Wie werde ich gewarnt?“, „Wo erhalte ich vertrauenswürdige Informationen?“ und „Wie soll ich reagieren, wenn ich eine Warnung empfangen habe?“. Ziel sei es, dass potenziell Betroffene von einer Warnung wissen, wie sie sich in Gefahrenlagen eigenständig schützen und wo und aus welcher Quelle sie Informationen erhalten können.



Alarmierung in Kaufbeuren übers Handy

In Kaufbeu­ren wird an diesem Tag insbesondere über Warn-Apps wie „Nina“, „Katwarn“ und „Biwapp“ alarmiert. Die Stadtverwaltung empfiehlt allen Bürgerinnen und Bürgern, eine solche App auf dem Mobiltelefon zu installieren. Im Stadtgebiet Kaufbeuren wird an diesem Tag nicht über Sirenen alarmiert, da die vorhandenen stationären Sirenenanlagen für Signale der Feuerwehr und nicht für Zwecke des Katastrophenschutzes ausgelegt sind.

An diesem Tag wird die Alarmierung der Bevölkerung erstmals zudem durch das sogenannte Cell Broadcast ergänzt. Das ist eine Warnnachricht, die direkt aufs Handy geschickt wird. Beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (www.bbk.bund.de) findet sich eine Liste mit den empfangsfähigen Geräten. Ältere Geräte können oft keine Cell Broadcast Nachrichten erhalten. Damit ein Handy Cell Broadcast-Nachrichten empfangen kann, benötigt es zudem alle aktuellen Updates. Das Handy muss am 8. Dezember eingeschaltet sein und darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Mit den erwähnten Warn-Apps, die in den jeweiligen App Stores heruntergeladen werden können, erhält man ebenfalls die Warnungen und wird auch sonst über regionale und lokale Gefahrenlagen informiert.



Weitere Informationen unter ­www.warnung-der-bevoelkerung.de oder www.bundesweiterwarntag.de.