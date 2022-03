Neue Betrugsmasche: Falsche Tochter meldet sich über WhatsApp

Gibt sich bei WhatsApp jemand als Familienmitglied aus und behauptet, eine neue Nummer zu haben, ist höchste Vorsicht geboten. © Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Obergünzburg – Wie jetzt bekannt wurde, ereignete sich am Montag ein weiterer erfolgreicher Betrug mittels Messenger-Dienst. Das berichtet die Polizei. Ein Ehepaar aus Obergünzburg wurde Opfer der neuen Betrugsmasche per Smartphone. Unbekannte Täter gaben sich dabei in einer Kurznachricht als Tochter des Ehepaars aus. Sie habe eine neue Nummer, hieß es in der Mitteilung.

Sie hätte eine neue Handynummer und benötige Geld, hieß es laut Polizei in der Nachricht der vermeintlichen Tochter. Die Eltern sollten das Geld überweisen. Die Geschädigten dachten sich zunächst nichts dabei und überwiesen eine kleinen vierstelligen Betrag auf das angegebene Bankkonto.

Als in einer weiteren Textnachricht um eine weitere Überweisung gebeten wurde, kontaktierten die Eheleute ihre Tochter unter ihrer alten Nummer. Dabei stellte sich heraus, dass hier ein Betrug vorliegt.

Die Kaufbeurer Polizei hat in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen.

Der Enkeltrick per WhatsApp | Die neueste Masche

Die Masche über den Messenger-Dienst keimte erst im vergangenen Jahr auf. Wo die Callcenterbetrüger vormals per Telefon agierten, findet die Anbahnungshandlung nun fast ausschließlich per Textnachricht statt. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West registrierte im Jahr 2021 sechs erfolgreiche Fälle in denen die Betrüger fast 44.000 Euro erbeuteten. Im laufenden Jahr sind bereits 15 erfolgreiche Fälle zu verzeichnen. Der Beuteschaden liegt bereits jetzt bei fast 25.000 Euro.

Im Landkreis Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren wurden in diesem Jahr insgesamt drei aus Tätersicht erfolgreiche Fälle mit einem Gesamtbeuteschaden in Höhe von rund 6.000 Euro bekannt.

Die Polizei rät: Seien Sie misstrauisch, wenn Sie Textnachrichten von einer unbekannten Nummer bekommen. Rufen Sie den Familienangehörigen auf der „alten“ bekannten Nummer an. Reden Sie mit weiteren Angehörigen, bevor Sie Geld überweisen. Wenn Sie Opfer wurden, wählen Sie die 110 und kontaktieren Sie sofort Ihre Hausbank. Unter Umständen kann eine Überweisung rückgängig gemacht werden.