Friedrich Teller als erster Apotheker in Kaufbeuren dabei

Von: Stefan Günter

Apotheker Friedrich Teller darf ab sofort das Vakzin von Biontech spritzen. Es wird in einem speziellen Kühlschrank gelagert. © Günter

Kaufbeuren – Mal eben schnell in die Apotheke fahren und sich den Piks gegen das Corona-Virus abholen? Das ist seit vergangenen Donnerstag in der Gutenberg Apotheke – als einzige Apotheke in Kaufbeuren – möglich. Im Anschluss an die Impfung erhalten Kunden sofort ihr digitales Impfzertifikat. Um Terminvereinbarung wird allerdings gebeten.

„Wir hatten immer wieder Nachfragen von Kunden, die sich in der Apotheke impfen lassen wollten“, sagt Friedrich Teller im Gespräch mit dem Kreisbote. Schlussendlich bestärkten den Apotheker die Reaktionen seiner Kunden, die unisono betonten: Wenn Teller den Piks vornehme, seien sie dabei. Der Apotheker möchte außerdem einen zusätzlichen Anreiz für diejenigen schaffen, die aktuell die Auffrischung benötigen. Wenn er auch nicht mit einem großen Andrang rechne, so geht es dem Apotheker primär darum, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Deshalb sieht sich Teller auch in keiner Weise als Konkurrenz zu den Haus­ärzten: „Es ist wichtig, dass hier und dort geimpft wird.“



Vorwiegend Biontech wird in Tellers Apotheke verimpft, das Vakzin Novavax voraussichtlich erst ab Mitte März. Aus einer Ampulle können sechs Dosen übernommen werden. Die Ampulle ist allerdings nach Zubereitung nur wenige Stunden haltbar. In den kommenden Wochen und Monaten sollen daher sogar Einzelspritzen zur Verfügung gestellt werden.



Die Gutenberg Apotheke hat sich jedenfalls akribisch auf das Impfen vorbereitet. Schon im Vorfeld waren die Anforderungen für eine Zulassung hoch. Sie ist die einzige Apotheke in Kaufbeuren, die die Impfung gegen das Corona-Virus anbietet, dazu gehört der Piks zur Grundimmunisierung, Auffrischung und Booster-Impfung.