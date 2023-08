Steigende Corona-Zahlen in den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren

Von: Angelika Hirschberg

Teilen

Es gibt wieder mehr Corona-Erkrankte in den Krankenhäusern im Ostallgäu und in Kaufbeuren (Foto). © Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren

Kaufbeuren – Das Klinikum Ostallgäu-Kaufbeuren verzeichnet in all seinen drei Häusern steigende Corona-Zahlen. Es seien derzeit insgesamt 15 Patienten und fünf Mitarbeitende an einer Infektion mit dem Corona-Virus erkrankt, so die Klinikverwaltung auf Nachfrage des Kreisboten. Eine gewisse Dunkelziffer bei den Beschäftigten sei zu vermuten, da sich nicht mehr jeder auf eine Covid-Infektion testen lasse.

Eine Meldung, die wir so nicht mehr lesen wollten: Erstmals wieder seit langem habe das Klinikum eine signifikante Zahl an Corona-Patienten im Haus, gibt Klinik-Vorstand Andreas Kutschker in einem Schreiben an die Mitarbeiter bekannt. „In Kaufbeuren werden derzeit vier Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt, in Füssen drei und in Buchloe acht“, sagt die Verwaltung am gestrigen Donnerstag gegenüber unserer Zeitung. Eine bestimmte Station sei nicht betroffen und die Situation unter Kontrolle.

Nach den Gründen für den deutlichen Anstieg befragt, gibt sich die Klinik zurückhaltend. Sie geht von einem Zusammenhang mit den zahlreichen Volksfesten in dieser Jahreszeit aus und verweist auf die im vergangenen August (2022) ähnliche, allerdings viel gravierendere Welle an Infektionen. Eine Prognose, wie sich die Zahl der Erkrankungen im bevorstehenden Herbst entwickeln werde, erlaubt sich im Klinikum aber niemand.

Aktuell würden die Beschäftigten intern für das Thema sensibilisiert und ermutigt, die bekannten Sicherheitsvorkehrungen selbst zu treffen. Das heißt Abstand, Maske und gründliches Händewaschen – wir erinnern uns nur allzu gut.