Countdown zu Rock your Hair 23 im Melodrom Kaufbeuren

Von: Mahi Kola

Die Piloxing-Crew brachte bei der Generalprobe jede Menge Power auf die Bühne. © Foto: Kola

Kaufbeuren – Nichts Geringeres als „Live Hairstyle Eskalation & mehr“ verspricht die Frisurenshow der anderen Art: Mit der Veranstaltung „Rock your Hair“, die am 20. Mai im Kaufbeurer Melodrom stattfindet, will die Friseurinnung Ostallgäu neue Wege gehen, für den Friseurberuf werben und mit verschiedenen Acts von Live-Musik bis Tanz und Trends jede Menge Unterhaltung bieten. Der Kreisbote war bei der Generalprobe dabei und sprach mit den Veranstaltern.

Organisiert wird die neuartige Show von „Art of Hair“-Friseur Günther Fischer gemeinsam mit Melanie Hoffmann, Obermeisterin der Friseurinnung Ostallgäu. Die Idee dazu entstand aus den früheren Modepräsentationen, die die Friseurinnungen regelmäßig veranstaltet hatten. Allerdings, so sind sich Fischer und Hoffmann einig, seien diese altmodisch und wenig spannend. Frischer Wind in Form der „Rock your Hair“-Show müsse her, um mit einem Ausrufezeichen zu zeigen, wie viel hinter dem vermeintlich actionarmen Friseurberuf steckt. Bei den Menschen im Publikum soll „keine Sekunde Langeweile aufkommen“, so der Anspruch der Organisatoren. „Die Show ist nicht nur für Friseure, sondern für jede und jeden, der sich für Style und Mode interessiert“, sagt Fischer.

Die Gäste erwarte eine „coole Show mit kreativer Energie, Musik, Tanz – und natürlich ganz viel Eskalation“, so der Inhaber von „Art of Hair“. Dabei werden die neuesten Frisurentrends und Mode vorgestellt, dazwischen sind auf der Bühne etwa Auftritte einer Piloxing-Tanzgruppe (ein Mix aus Pilates und Boxen), eine Band und eine Live Kunst-Performance des Kaufbeurer Künstlers Epi zu sehen. Mit an Bord ist auch Wella-Akteur Christoph Filser aus Kempten, die Moderation übernimmt David Waterloo, und im Anschluss steigt eine große Aftershow Party. „Der Vorverkauf läuft gut“, verrät Fischer, aber „um die Bude ordentlich zu rocken“, dürften es gerne noch mehr Menschen jeder Altersgruppe sein, die in der besonderen Atmosphäre der Kaufbeurer Kultdisko eine „mitreißende Show“ erleben wollen.



Ein kreativer Beruf

Dass der Friseurberuf, dem oft ein falsches Image anhafte, „alles andere als eintönig, altmodisch oder langweilig“ ist, kann Obermeisterin Hoffmann aus eigener Erfahrung bestätigen. Wie in vielen Bereichen des Handwerks leidet auch die Friseurbranche stark unter Nachwuchsmangel. Dabei sei es ein vielfältiger Beruf, der einem ermöglicht, sich kreativ auszuleben, sich und andere neu zu erfinden. Mit Veranstaltungen wie „Rock your Hair“ hofft sie, wieder mehr Friseurazubis zu gewinnen, die den Beruf für sich entdecken.

Tickets für die Show können bei der Kreishandwerkerschaft Kaufbeuren unter 08341/2349 reserviert werden.