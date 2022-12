Angelika Schorer kandidiert nicht mehr für Landtag

Von: Martina Staudinger

Angelika Schorer tritt für die kommende Legislaturperiode im Bayerischen Landtag nicht mehr an. © Büro Schorer

Landkreis/Jengen – Zum Ende der laufenden Legislaturperiode heißt es für Angelika Schorer, CSU-Landtagsabgeordnete im Stimmkreis Markt­oberdorf, Abschied aus dem Maximilianeum nehmen. Und das aus freien Stücken nach zwei Jahrzehnten, wie sie am vergangenen Mittwoch dem Kreisbote mitteilte.

„Nach zwanzig sehr erfüllten, spannenden und erfolgreichen Jahren im Bayerischen Landtag als Vertreterin der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Ostallgäu habe ich mich, auch wenn es mir nicht leicht fällt, dazu entschieden, im Herbst 2023 nicht mehr für eine fünfte Amtszeit zu kandidieren“, erklärte Schorer am Tag nach der Kreisvorstandssitzung, in der sie ihren Entschluss bekanntgab. Dieser sei für manche Vorstandsmitglieder überraschend gekommen, in ihr habe er aber schon über einen längeren Zeitraum gereift, sagte Schorer im Gespräch mit dem Kreisbote. Für den Stimmkreis Marktoberdorf biete sich mit ihrem Rückzug aus der Landespolitik die Chance für eine politische Verjüngung, die ihr sehr am Herzen liege. Geeignete junge Nachfolgerinnen und Nachfolger seien durchaus vorhanden. Ihr Wunsch sei es ausdrücklich, wie sie gegenüber unserer Zeitung sagte, die Nachfolge mit einer jungen Frau zu bekleiden. In der ersten Januarwoche werde der Kreisvorstand das weitere Vorgehen in einem geordneten Verfahren besprechen und Empfehlungen geben.

„Die aktuell bewegten Zeiten mit den Folgen der Corona-Pandemie, Krisen und Krieg waren und sind für mich im Ehrenamt als Präsidentin des Roten Kreuzes seit 2021 mit den vielen hauptamtlich Mitarbeitenden sehr herausfordernd“, fügte sie als weiteren Grund für den Schlussstrich im Landtag an. Aber sie betonte: „Ich bin nicht amtsmüde. Bis zum Ende der Legislatur werde ich mit voller Kraft weitermachen“, schließlich stünden noch einige wichtige Dinge an. „Ich habe noch viele Punkte auf meiner Agenda, die ich gerne anstoßen möchte. Begonnene Projekte will ich mit vollem Einsatz abschließen, so wie es immer mein Leitmotiv war und ist: Kümmerin für die Bürgerinnen und Bürger im Stimmkreis zu sein.“



Schorer blickt im Herbst nächsten Jahres auf zwanzig Jahre als Landtagsabgeordnete zurück, in denen sie sich in der Region Ostallgäu „für ein zukunftsfähiges Verkehrskonzept, eine gute wohnortnahe medizinische Versorgung, für die Landwirtschaft, den Tourismus und die Schulen im Stimmkreis eingesetzt“ habe. „Die sozialen Themen waren für mich in den zwei Jahrzehnten immer von großer Bedeutung. Auf meine bisherige Zeit im Landtag blicke ich sehr positiv zurück und freue mich auf das letzte Jahr meiner Amtszeit“, hob Schorer hervor. „Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die Erlebnisse und die Erfahrungen für unsere Region und Bayern, die ich als Landtagsabgeordnete machen durfte und darf.“



Ihr kommunalpolitisches Engagement wird die 64-Jährige unverändert weiterführen. Sie ist unter anderem Kreisrätin und stellvertretende Landrätin im Ostallgäu sowie Kreisvorsitzende der CSU Ostallgäu.