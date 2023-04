CSU Kaufbeuren: Nachfolgerin von Stephan Stracke ist gewählt!

Von: Klaus-Dieter Körber

Julia von Stillfried (re.) beerbt Stephan Stracke (li.) als Vorsitzender der CSU Kaufbeuren. Geehrte wurde am Montagabend im Rahmen der Versammlung unter anderem Gerhard Bucher sen. (Mitte). © Körber

Kaufbeuren - Seit Ende März war es Gewissheit: Bundestagsabgeordneter Stephan Stracke tritt nach 18 Jahren als Vorsitzender der CSU Kaufbeuren ab und reicht den Staffelstab weiter. In seine Fußstapfen tritt Julia von Stillfried.

Der Wechsel sei nicht überraschend gekommen und – wie Stracke ausdrücklich betont – stehe ein anonymer Brief, der im Februar die Runde gemacht hatte, keineswegs mit diesem Schritt in Zusammenhang. Am gestrigen Montagabend sagte Stracke, er habe bereits seit längerer Zeit darauf hin gearbeitet und Vorschläge unterbreitet, die Vorstandschaft im Ortsverband personell zu verjüngen und neu aufzustellen. Dies wäre in mehreren Schritten geschehen und nun sei es Zeit, dass dieser eingeleitete Erneuerungsprozess auch an der Spitze fortgesetzt werde. Das Feld ist bestellt, so dass er sein Amt als Vorsitzender nun nach 18 schönen und erfolgreichen Jahren ruhigen Gewissens weitergeben könne.

Bei der gestrigen CSU-Ortsversammlung im Kaufbeurer Kolpinghaus standen deshalb auch Neuwahlen auf der Tagesordnung. In vorangegangenen Gesprächen und Sitzungen hatte man sich geeinigt, Julia von Stillfried als Kandidatin und Nachfolgerin von Stephan Stracke vorzuschlagen. Die 45-jährige Mutter von vier Kindern bezeichnete sich in ihrer Vorstellungsrede als engagierte und zielstrebige Kaufbeurer Bürgerin, die seit 2020 dem Stadtrat angehört und zwischenzeitlich Stellvertreterin von Stephan Stracke sei. Sie forderte in ihrer Rede Geschlossenheit und Teamgeist, die auch für die anstehenden Landtagswahlen von größter Wichtigkeit wären. Für die weitere Zukunft nannte sie als wichtigste gemeinschaftliche Aufgabe, dass die CSU in Kaufbeuren bei der nächsten Stadtratswahl wieder den Anspruch habe, stärkste Fraktion zu werden.

Mit 37 von 44 möglichen Stimmen wurde Julia von Stillfried in geheimer Abstimmung zur neuen Chefin des CSU-Ortsverbandes Kaufbeuren gewählt.

Gertrud Gellings, Ulf Jäkel und Thorsten Rainer Friedrich wurden in einem eigenen Wahlgang ebenfalls mit Stimmenmehrheit zu Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Matthias Queisser als Schatzmeister und Dr. Cordula von der Ropp als Schriftführerin wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die Funktion als Kassenprüfer übernehmen Nikolaus Scheidl und Christian Demel.

Zu Beisitzerinnen und Beisitzern wurden gewählt: Johannes Böckler, Ulrike Ebert, Verona Finsterwalder, Helmut Folter, Andreas Höller, Tamur Khan, Özlem Nigar Tas und Sylwia Pohl.

