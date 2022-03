CSU und Freie Wähler lehnen Fortführung der Berufseinstiegsbegleitung ab

Von: Kai Lorenz

Symbolfoto © Guido Kirchner/dpa

Landkreis/Kaufbeuren – Vergangen Woche verteidigten die Landtagsabgeordneten Gerhard Hopp (CSU) und Bernhard Pohl (Stv. Fraktionsvorsitzender Freien Wähler) bei den Haushaltsberatungen im Landtag das Nein der Regierungsfraktionen zu einer Fortführung der Berufseinstiegsbegleitung (BerEb) für leistungsschwache Jugendliche. Versuche der Grünen, SPD und FDP das „Erfolgsprojekt“ zu retten, sind damit wahrscheinlich gescheitert. Der Kreisbote hat bei den hiesigen Landtagsabgeordneten nachgehakt, wie sie die Entwicklung bewerten.

Nachgehakt von Kai Lorenz

Dass das Projekt ein Erfolg war, wollte niemand bestreiten. Rund 3.500 Jugendliche pro Jahr, die zum Ende ihrer Schullaufbahn noch keine ausreichende Qualifikation für eine Berufsausbildung erreicht hatten, profitierten zuletzt von dem Programm, das von Bund und Europäischer Union je zur Hälfte finanziert wurde. Seit die EU-Förderung ausgelaufen ist, wurden die Länder mit ins Boot genommen. Für ein Jahr funktionierte das, wenngleich auch in abgespeckter Version. Jetzt aber soll Schluss sein. Das Programm sei mit 16,3 Millionen Euro pro Jahrgang (vier Jahre) zu teuer, außerdem gebe es eine Vielzahl von alternativen Hilfsangeboten.



Die Mitglieder des Landtages der CSU, Angelika Schorer und Franz Josef Pschierer, sehen in der Berufseinstiegsbegleitung ein ausgesprochenes „Erfolgsprojekt“. Der Übergang von der Schule in die Ausbildung sei eine entscheidende Phase. „Gerade Jugendliche, die vor dem Übergang in die Arbeitswelt stehen, benötigen Unterstützung. Hier ist jeder Euro sinnvoll angelegt. Wir können nicht verstehen, warum die Haushaltspolitiker unserer Fraktion und von den ‚Freien Wählern‘ hier nicht bereit waren, weiterhin entsprechende Geldmittel zur Verfügung zu stellen“, betonen beide unisono auf Nachfrage des Kreisbote. Eine echte Alternative zu diesem Programm sehen sie nicht: „Hier wurde ganz klar am falschen Platz gespart. In einem Gesamthaushalt von gut 70 Milliarden Euro darf es bei einer solch wichtigen, erfolgreichen und bewährten Maßnahme nicht am Geld scheitern.“



Diese Vorgehensweise sei ein völlig falsches Signal im Hinblick auf die Stärkung der dualen, beruflichen Ausbildung in Handwerk, Handel, Industrie und Gastronomie. „Wer etwas gegen den Fachkräftemangel tun möchte, kann hier ansetzen“, so Schorer und Pschierer. Beide loben und wertschätzen „ausdrücklich“ die erfolgreiche Arbeit aller Berufseinstiegsbegleiter.



Noch weniger Verständnis für diese Entscheidung der Haushaltspolitiker der beiden Regierungsfraktionen haben die beiden Landtagsabgeordneten, „wenn man sieht, für was alles Geld da ist“. Sie verweisen auf die sogenannten Fraktionsinitiativen 2022, die Anfang Februar vorgestellt wurden. Darin finden sich laut der beiden Christsozialen Unterstützungsgelder für eine Futterpatenschaft und Schulhundförderung, für eine „Citykirchenarbeit“ oder für ein Projekt über das Hirtenwesen im 18. Jahrhundert. Dies gelte auch für die 50 Millionen Euro, die im Haushalt des Freistaats Bayern für einen Härteausgleich für Straßenausbaubeiträge bereitgestellt sind. „Hier werden Privathaushalte mit einem zu versteuerten Jahreseinkommen von bis zu 200.000 Euro Entschädigungsleistungen erhalten. So sieht unserer Meinung nach keine verantwortungsbewusste Politik aus“, betonen Schorer und Pschierer.



Auch an der Basis der Freien Wähler wird der Beschluss bei den Haushaltsberatung mit Kopfschütteln quittiert. Die Kreisvorsitzende der Freien Wähler Ostallgäu und stellvertretende Bezirksvorsitzende der Freien Wähler Schwabens, Susen Knabner, erachtet gerade jetzt das Nein zur weiteren Berufseinstiegsbegleitung als Fehler: „Nachdem wegen Corona Jugendliche enormen Belastungen durch Homeschooling und fehlenden Hilfen wie Nachhilfe oder auch sozialpädagogische Betreuung in Schulen oder Jugendeinrichtungen ausgesetzt sind, hätte dies nicht gestrichen werden dürfen. Das können wir uns auch auf dem Arbeitsmarkt nicht leisten“, so Knabner .



Der Verkünder des Neins bei den Haushaltsberatungen, Bernhard Pohl, beschwichtigt in dieser Angelegenheit: „Es wird eine andere Art der Berufseinstiegsbegleitung geben.“ Er betonte, dass sich die Freien Wähler eine Fortführung des bestehenden Programms zwar gut vorstellen hätten können, „der Koalitionspartner (CSU) hatte hierzu allerdings andere Vorstellungen“. „Deshalb habe ich mit meinem CSU-Kollegen Josef Zellmeier, dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, die Sozial- und die Bildungspolitiker beider Regierungsfraktionen sowie die Sozialministerin und den Kultusminister zu einem runden Tisch gebeten, um die Frage zu klären, ob wir mit BerEb weitermachen oder etwas Neues aufsetzen. Ich kann und werde mich als Haushaltspolitiker natürlich nicht über das Votum der Fachpolitiker im Landtag und der beiden zuständigen Minister hinwegsetzen. Ich wollte es aber trotzdem vorher gründlich diskutierten. Am Ende haben wir uns nicht auf eine Weiterführung von BerEb einigen können. Deshalb gibt es nun künftig eine Alternative.“



„Natürlich spielen Kosten und Nutzen einer Maßnahme auch eine Rolle“, sagte Pohl mit Blick darauf, dass das Projekt zuvor 100 Prozent durch Bund und EU finanziert wurde, der Freistaat sich seit einem Jahr aber mit 50 Prozent beteiligen muss. Ferner sehe er sehr wohl Alternativen: „Es gibt eine ganze Reihe von anderen Möglichkeiten, den Berufseinstieg junger Menschen zu unterstützen. Es wird nun mit den Trägern Gespräche geben, wie der Übergang von der Schule künftig zum Beruf gefördert wird.“



Und was sagt er den Jugendlichen und den Berufsbegleitern die sprichwörtlich hängengelassen werden?



Diejenigen, die bislang die Berufseinstiegsbegleitung machen, werden dies bis zum Ende auch fortsetzen können (bis zum Ablauf der vier Jahre; Anm. d. Red.) Zukünftig werde es andere Förderprogramme geben. „Ob die besser oder schlechter sind, das werden wir in einigen Jahren wissen. Manchmal lohnt es sich, an bewährtem festzuhalten, manchmal ist es aber auch besser, etwas Neues zu beginnen“, so Pohl.



Die FDP wies in der Haushaltsberatung darauf hin, dass das Programm schon „rein ökonomisch eine sinnvolle Sache sei“, weil man dadurch dringend benötigte Fachkräfte bekomme. Offenbar haben die Freien Wähler hieran kein Interesse, oder?



„Selbstverständlich ist es unser Ziel, möglichst allen Jugendlichen einen guten Weg in den Beruf zu ermöglichen. Und auch wenn wir als Freie Wähler BerEb fortgeführt hätten, ist es doch einigermaßen kühn zu behaupten, dass über andere Förderprogramme die Generierung von Fachkräften nicht möglich sei. Im Übrigen sollte man nicht vergessen: Das Wichtigste sind nicht begleitende Programme, sondern die gute Arbeit, die an unseren Schulen, speziell der Mittelschule, geleistet wird und auch in den Unternehmen, die die Facharbeiter ausbilden. Ich habe übrigens schon den Eindruck, dass die jungen Menschen, um die es hier geht, genügend Motivation mitbringen, um einen guten Start ins Berufsleben zu schaffen.“