Da war der Bär los: Gut 15.000 Besucher beim Germaringer Bezirksmusikfest

Ausgelassene Musikanten

Von Ingrid Zasche schließen

Germaringen – War das ein Festwochenende, voller Musik und guter Laune! Germaringen hat zum fünften Mal ein Bezirksmusikfest ausgerichtet, das 66. im Bezirk 5 Kaufbeuren. 35 Kapellen waren in den verschiedenen Leistungsstufen sowie im „Stundenchor“ und mit traditioneller Blasmusik im Germaringer Hof und im Sonnenhof Mauerstetten zu den Wertungsspielen angetreten. Alle haben „sehr gute“ oder gar „ausgezeichnete“ Ergebnisse erzielt. Dazu haben rund 500 helfende Hände ein ansprechendes Jubiläumsprogramm mit Festzelt, kleinem Rummelplatz, einer Reihe von Highlights und natürlich mit viel Musik vorbereitet. (Beachten Sie auch unsere drei Fotostrecken im Beitrag!)

Angefangen hatte das Fest bereits am Donnerstag, dem „Tag der Betriebe“, an dem zum Stimmungskarussell die Musikkapellen aus Dösingen, Honsolgen, Pforzen und Westendorf aufspielten. Nach dem Bieranstich und einem Stimmungswettbewerb gab es zur Siegerehrung Musik von „CNSB...brasst scho“. Am Freitag ließen „5er Blech“ und die „Allgäu Feager“ die Wogen im Festzelt hochgehen. Der Musikverein Gosbach, Partnerverein seit über 50 Jahren, die Blasmusik „Quattro Poly“ und die Radlerband heizten dem Festzelt am Samstag zusätzlich zum Sommerwetter ein.

Am Sonntagmorgen zelebrierte Weihbischof Florian Wörner, musikalisch umrahmt von der Musikkapelle Ketterschwang, einen Gottesdienst im Festzelt, so dass die Gottesdienstbesucher zum anschließenden Frühschoppen gleich an Ort und Stelle waren. Der nächste Höhepunkt war der gewaltige Gemeinschaftschor auf der Wiese hinter dem Festzelt, wo sich die einzelnen Register unter Täfelchen zusammenfanden.



Bezirksmusikfest Germaringen: Fotos vom Wertungsspielen am Samstag Bezirksmusikfest Germaringen: Fotos vom Wertungsspielen am Samstag

Ein Riesenaufmarsch

Insgesamt 94 Gruppen zogen bei Kaiserwetter durch den Ort und an der Tribüne mit den Ehrengästen aus Kirche, Politik, Vereinen und örtlicher Prominenz vorbei: 15 Musikkapellen, 17 Festwägen, zahlreiche Trachten-, Traditions- und Veteranenvereine, der Theaterverein, Pfarrgemeinderäte, Sportvereine, Kindergärten und eine Senioren-Gymnastikgruppe, die SVO-Garde, etliche Feuerwehren einschließlich eines historischen Löschzuges der FFW Ketterschwang und viele mehr. Auf den Festwägen waren die Kirchen der Umgebung zu sehen und das Ried-Monument, der König-Ludwig-Verein war gar mit dem ganzen Schloss Neuschwanstein gekommen.

SVO Tennis führte einen mobilen Tennisplatz mit, die SVO Fußballjugend warb mit einen Lebendkicker um Nachwuchs, die Abteilung SVO Eisstock war an ihrem überdimensionalen Sportgerät kenntlich und die Gruppe SVO Korbball dribbelte mehrere Bälle um einen mobilen Basketball-Korb. Auch hübsch anzusehen waren die als Äpfel und Birnen verkleideten Mitglieder der Moscht Kuch’a und die Landwirte der Gemeinde Germaringen mit umweltverträglichen Tret-Traktoren und menschlichen „Zugmaschinen“. Auf ihrem Festwagen stand eine überlebensgroße Heu-Kuh.

Mobilen Schatten genossen die Gruppen, zu deren „Uniform“ Schirme gehörten: Der Frauenbund Obergermaringen mit blauen, das Partnerstadt- Komitee „Freundeskreis La Verrie“ mit weißen und die „Nachtschwärmer“ mit blau-gelben Schirmen. Deren Festwagen wies einen sich drehenden Mond und die Einladung zum Sommernachtstanz am 22. Juni auf.



Vor jeder Musikkapelle liefen ein paar Kinder mit Blumensträußchen und den schön geschnitzten, ebenfalls blumengeschmückten Namenstaferln. Den Musikverein Asch führte ein Mini-Nachwuchs-Dirigent an. Zwei der Kapellen-Festwägen luden bereits zu den nächsten Bezirksmusikfesten (BMF) ein: Die Musikkapelle Bertolds­hofen verwies auf das 51. BMF im Bezirk 4 mit 250-jährigem Jubiläum vom 4. bis 7. Juli 2024, die Trachtenkapelle Westendorf ist der Ausrichter des nächsten, 67. BMF im Bezirk 5 vom 9. bis 12. Mai 2024.



So schön war der Festumzug beim Bezirksmusikfest in Germaringen So schön war der Festumzug beim Bezirksmusikfest in Germaringen

Bombastische Stimmung

Nach dem Festzug strömte man wieder ins Festzelt. Bei der Bekanntgabe der Wertungsspielergebnisse stieg dort der ohnehin hohe Geräuschpegel durch den begeisterten Jubel der einzelnen, bereits auf den Bänken stehenden Gruppen noch um etliche Dezibel an und wurde durch die „Brauhaus Musikanten“ bis spät in die Nacht weiter gesteigert.



Mit dem Sternmarsch der Kapellen aus Dösingen, Ketterschwang, Mauerstetten, Neugablonz, Pforzen, Rieden und Westendorf und einem weiteren Gemeinschafts-Chor klang das Musikfest mit der Musikkapelle Ingenried am Montagabend langsam aus.



Der Musikverein Germaringen freut sich über den Erfolg des Festes. Christian Mayr vom Festausschuss fasst es so zusammen: „Man findet natürlich im laufenden Festbetrieb hier und da etwas, das man nachträglich vielleicht anders machen würde. Aber eine Planung, mit der ein Fest in dieser Größenordnung von vorne bis hinten reibungslos läuft, ist nicht möglich. Im laufenden Festbetrieb improvisieren, optimieren und reagieren gehört einfach dazu. Genau hier hat sich der ‚besondere Spirit‘ gezeigt, den uns schon unser Schirmherr und Bürgermeister Helmut Bucher bescheinigt hat. In allen Bereichen wurden in kürzester Zeit Lösungen für Überraschungen aller Art gesucht – und gefunden“, so Mayr. „Dass dieser Teamgeist im Hintergrund über alle Tage gehalten hat, ist für uns als Veranstalter der größte Segen. Außerdem konnten wir mit unserem regional angelegten Festprogramm viele Menschen begeistern. An allen Tagen hatten wir volles Haus und es herrschte eine wunderbare Musikfestatmosphäre. Vor allem geht unser Dank an das Publikum, das nicht nur ausgelassen gefeiert hat, sondern stets harmonisch und friedlich! Das ist das, was vom Fest in Erinnerung bleiben wird.“