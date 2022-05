Dance Soulution plant Flashmob bei Live.Art Sound

Chris Meirich (Mitte), Gründer und Inhaber des Tanz- und Fitness-Studios „Dance Soulution“ und ist Tänzer mit Leib und Seele. Einige Mitglieder seines Tanzstudios planen für den 28. Mai einen Flashmob beim diesjährigen Live.Art Sound Festival. © Archiv: Zasche

Kaufbeuren - Das Kaufbeurer Tanzstudio DanceSoulution arbeitet an einem Flashmob im Rahmen von Live.Art Sound am Samstag. Das verriet nun Festival-Organisator Claus Tenambergen.

„Wir freuen uns schon richtig drauf“, sagt Tanzstudiogründer und -besitzer Chris Meirich. Einstudiert wurde der Flashmob gemeinsam mit der Band CSNB, die am Samstagabend vor den Allgeiern auf der großen Partybühne in der Kaiser-Max-Straße stehen und dem Publikum einheizen wird.

Bei zwei ihrer Songs wird die Band dabei von Tänzerinnen und Tänzern von Dance Soulution unterstützt. Es ist nicht die erste Kooperation dieser Art. Noch vor Beginn der Coronapandemie gab es eine ähnliche Zusammenarbeit schon einmal, berichtet Meirich. „Höchste Zeit also, sich nochmals an ein solches Projekt zu wagen“, erklärte er.

Genauere Details sollen im Vorfeld aber noch nicht verraten werden. Wie der Flashmob genau aussieht, kann also am Samstagabend, 28. Mai, im Rahmen der Veranstaltung Live. Art Sound erlebt werden.

Karten für das Fest in der Kaufbeurer Altstadt gibt es im Internet unter www.liveart-event.de , bei der Parfümerie „Bingger&Zeller“ in der Fußgängerzone und an der Abendkasse. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

kb