Das Kreisbote-Team wünscht

Frohe Ostern

Frohe Ostern und schöne Feiertage! © PantherMedia/RUl8let

Kaufbeuren – An Ostern feiern Christen in aller Welt das Fest der Auferstehung Jesus von den Toten. Nicht fehlen dürfen bunt bemalte Eier und Osterhasen aus Zucker und Schokolade. Sie sind feste Zutat unseres Brauchtums und Zeichen für das Leben, für den Aufbruch und den Frühling.

Bereits in der Antike galt das Ei als Symbol des Lebens. Im Christentum entwickelte es sich zum Zeichen der Auferstehung Jesu: Es hält Leben in sich verschlossen, so wie das Grab Christus in sich hält, aus dem dieser aufersteht. Mit dem Hasen verhält es sich ähnlich. Bereits die Römer sahen den Hasen als Zeichen der Fruchtbarkeit und des neuen Lebens an, weil er sich so schnell fortpflanzt. Im Mittelalter erzählte man dann den Kindern, ein Osterhase brüte die bunten Eier aus und verstecke sie im Gras.



Zugegeben, ein Hase, der Eier bringt, klingt eigentlich verrückt, oder? Egal. Wir vom Kreisbote wünschen Ihnen von Herzen lebendige und fröhliche Ostern.