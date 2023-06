Das neue Azubi + ist da!

Die Schülerinnen und Schüler der Don-Bosco-Schule halten es bereits in Händen: das druckfrische Azubi + © HZ

Liebe Schulabgängerinnen und Schulabgänger, freut euch! Noch nie hatten Junge Menschen am Ende der Schulzeit so gute und reichhaltige Chancen ins Berufsleben einzusteigen wie heute. Noch nie sind Absolventinnen und Absolventen derart viele Wege offen gestanden. Ihr werdet heiß umworben. Doch was soll man tun, wenn sich alle Türen öffnen, wenn es aus allen Richtungen schallt „Komm zu uns, komm in unser Team! Bei uns bist du richtig!“ – Wofür soll ich mich entscheiden? Was passt wirklich zu mir?

Die Qual der Wahl ist eben die andere Seite der großen Freiheit, die nun beginnt. Unser Ausbildungsmagazin Azubi + kann dir helfen, einen Überblick über die vielen Möglichkeiten in deiner Nähe zu bekommen. Der Überblick ist wichtig, doch mindestens so wichtig ist es, einen Blick auf sich selbst zu bekommen. Wo bin ich gut, was tue ich wirklich gerne, was interessiert mich, motiviert mich und macht mich glücklich? Auch dabei kann dir unser Azubi + helfen, denn wir liefern darin die entscheidenden Fragen, die du dir für dein neues Leben stellen solltest und natürlich wir lassen auch einige Experten zu Wort kommen.

Das Azubi + ist selbstverständlich kostenlos und liegt schon jetzt an allen weiterführenden Schulen aus! Viel Spaß bei der Entdeckungsreise durchs neue Leben und die große Freiheit!