Albtraum-Urlaub in Italien: Unbekannter klaut Ostallgäuer in Rom das Wohnmobil

Von: Marco Tobisch

Ostallgäu/Rom - Für einen 42-jährigen Ostallgäuer ist der Camping-Urlaub in Italien zum Albtraum geworden. Ein Unbekannter hat dem Urlauber am Dienstag in der Nähe von Rom das Wohnmobil geklaut.

Der Ostallgäuer hatte sein Wohnmobil (Wert: rund 4.000 Euro) laut Polizeiangaben auf einem Parkplatz in der Nähe von Rom abgestellt, etwas außerhalb der Stadt. Als er von seinem Ausflug zum Fahrzeug zurückkam, konnte er es nicht fassen: Der Camper wurde geklaut.

Das Wohnmobil eines Ostallgäuers wurde am Dienstag bei Rom geklaut. © Kickner/Imago (Symbolbild)

Nun hofft der 42-Jährige auf die Behörden und mögliche Zeugen. Wie die Buchloer Polizei mitteilt, habe der Urlauber bei der italienischen Polizei bereits Strafanzeige erstattet. Sein Wohnmobil wurde zur Fahndung ausgeschrieben.