Demokratie als hohes Gut: Jahresabschlussansprache von Kaufbeurens OB Bosse

Von: Wolfgang Becker

Oberbürgermeister Stefan Bosse © Stadt Kaufbeuren

Kaufbeuren – Corona verliere langsam seine Schrecken und lasse ein „Stück weit Normalität“ zu, doch nun tobe ein „schrecklicher Krieg“, der unser Land mit einer heftigen Krise erfasst habe, sagte Oberbürgermeister Stefan Bosse in der Abschlussansprache der letzten Stadtratssitzung. Auch Ernst Schönhaar (CSU) als Stadtrats­ältester ging auf die Folgen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine für die Stadt Kaufbeu­ren ein.

Bosse bezeichnete den Krieg für die Bewohner der Ukraine als furchtbare Katastrophe. Sie stellten sich jedoch eindrucksvoll gegen den rücksichtslosen Aggressor aus Russland. „Wir bewundern das ukrainische Volk und stehen in Solidarität an der Seite der Ukraine, denn Russland greift all das an, für das unser Land und unsere Gesellschaft stehen: Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Völkerrecht, Pluralismus.“ Dank der Hilfsbereitschaft vieler Kaufbeurer sei es möglich gewesen, die aktuell hier lebenden 456 geflüchteten Personen unterzubringen. Die Folgen des Krieges seien durch Energieknappheit und Preissteigerungen für alle spürbar. Er dankte allen Institutionen, die insbesondere diejenigen unterstützen, die schon bisher kaum genug zum Leben hatten. Die Energieversorgung müsse erweitert und die Unabhängigkeit bei Lieferketten verbessert werden. Mit Blick auf die Pandemie sei zwar eine „deutliche Entspannung“ eingetreten, dennoch beklage man im Zusammenhang mit Corona 125 Verstorbene. Abschließend dankte er allen Mitgliedern des Stadtrates für ihr „konstruktives und sachliches Miteinander“ im Sinne demokratischer Mehrheitsentscheidungen, und nicht zuletzt allen ehrenamtlich Engagierten.

Schönhaar machte deutlich, dass die Pandemie neue Formen in der Sitzungskultur hervorgebracht habe, beispielsweise mit Online-Zugang und in Präsenz. Er erinnerte auch daran, dass alle in der Pflege Beschäftigten bis an die Belastungsgrenze gearbeitet hätten. Der Lockdown habe bei allen in unterschiedlicher Art und Weise wirtschaftliche, persönliche und auch psychische Spuren hinterlassen, deren Auswirkungen für alle noch Jahre später erkennbar bleiben würden. „Mit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine begann die nächste Katastrophe“, sagte das älteste Stadtratsmitglied. Die Auswirkungen hätten als „Zeitenwende“ Einzug in die Gesellschaft genommen. Eine derartige Wende sei auch zu Beginn dieser Stadtrats­periode mit der engeren Zusammenarbeit der Fraktion der Grünen und der CSU zu erkennen.



Er beschrieb die noch anstehenden „Hausaufgaben“ auf kommunaler Ebene in den Bereichen Energie, Verkehr, Wohnen, Gesundheit und Digitalisierung und schloss mit einem Zitat von Friedrich Hebbel: „Der Utopist sieht das Paradies. Der Realist das Paradies plus Schlange.“ Er hoffe, dass der Stadtrat sich das Paradies vorstellen könne, aber auch gemeinsam die Schlange sehen und sie zu bändigen wisse.