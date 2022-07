Der 80-jährige Buchloer Josef Rid ist seit 50 Jahren im Kreistag

Von: Michael Dürr

Josef und Maria Rid vor dem Wegkreuz, das Sohn Stefan und Schwiegertochter Daniela aus Dankbarkeit über die überstandene Corona-Erkrankung des Vaters aufgestellt haben. © Dürr

Landkreis – „Heute frage ich mich oft, wie das alles zu schaffen war“, sagt Josef Rid. Die Antwort liefert er aber gleich selbst nach: „Ich habe mit meiner Maria eine starke Frau an meiner Seite, die unheimlich viel geleistet hat, und ich verspüre einen großen Zusammenhalt in der Familie.“ Der Landwirt aus Buchloe ist seit 50 Jahren Mitglied des Ostallgäuer Kreistags und damit so lange dabei, wie es das Gremium überhaupt gibt. Im Gespräch mit dem Kreisbote blickt er zurück: Josef Rid, der ewige Kreisrat.

Ob der 80-Jährige bayernweit der einzige ist, der seit der Landkreis-Gebietsreform ununterbrochen in einem Kreistag Sitz und Stimme hat, nimmt man im Landratsamt Marktoberdorf zwar an, weiß es aber nicht definitiv. Auch das Innenministerium in München ist in dieser Frage überfragt: „Das können wir nicht beantworten“, sagt Pressesprecher Oliver Platzer auf Anfrage des Kreisbote lapidar.



Gesichert ist indes, dass die politische Geburtsstunde von Josef Rid im Jahr 1970 schlug, als der Vater Josef Rid senior nach 18 Jahren aus dem Amt als Landrat des damaligen Kreises Kaufbeuren schied. Dem Wunsch, in anderer Funktion weiter zu machen, mochte er nicht nachkommen, und sagte stattdessen: „Nehmt den Jungen.“ So trat der damals 28-jährige Josef Rid junior den Freien Wählern (FW) bei und bekam hautnah mit, wie vor Ort um den Zuschnitt eines neuen Landkreises gerungen wurde. Seine Heimatstadt Buchloe sei damals heftig umworben gewesen, wie sich Rid erinnert: Augsburg hätte sich das Städtchen gerne einverleibt, ebenso lockten das Unterallgäu sowie Landsberg mit seiner Anbindung an München. Hätte man der Lechstadt das Jawort gegeben, läge Buchloe heute in Oberbayern.



Rid wird prompt gewählt

Der Buchloer Stadtrat plädierte indes dafür, im schwäbischen Allgäu zu bleiben. So kam es, dass Josef Rid 1972 erstmals bei der Kreistagswahl für den aus den Altkreisen Kaufbeuren (ohne die kreisfreie Stadt Kaufbeuren), Marktoberdorf und Füssen neu gebildeten Landkreis Ostallgäu antrat. Der hauptberufliche Landwirt wurde prompt gewählt, und das hat sich bis heute nicht geändert: Acht Mal bestätigten ihn die Landkreisbürger im Amt, und „immer mit an vorderster Stelle“, wie Rid nicht vergisst zu erwähnen.



Die erste Sitzung des neuen Ostallgäuer Kreistags ging am 24. Juli 1972 im Festsaal der Gemeinde Biessenhofen über die Bühne. „Ich erinnere mich noch gut an die Einführungsrede des damaligen Landrats“, so Rid. Adolf Müller habe dabei vor allem „die Notwendigkeit des Zusammenwachsens der drei früheren Kreisgebiete zu einem Großkreis betont“.



Apropos Landrat: Lediglich deren drei hat der ewige Kreisrat in den 50 Jahren seines Wirkens erlebt. Neben dem heute 86 Jahre alten CSU-Politiker Müller, der 2002 in den Ruhestand ging, war dies ab 2002 zunächst Johann Fleschhut. Der Freie-Wähler-Mann wurde ein Mal wiedergewählt, unterlag am 30. März 2014 aber bei der Stichwahl seiner Herausforderin von der CSU, Maria Rita Zinnecker.



Josef Rid: „ewiger“ Kreisrat. Ihm zur Seite sitzt seine Frau Maria. © Dürr

„Ein guter Draht ist wichtig“

Welcher von den dreien ihm am liebsten war oder ist? Rid mag sich da nicht festlegen lassen, betont vielmehr, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Kreischef sei. „Ein guter Draht ist wichtig, wenn man etwas für die Anliegen der Bürger erreichen will“, hat der Kreisrat im Lauf der Jahre erfahren. Gleiches gelte für die Beschäftigten des Landratsamtes, weshalb er auch diese Kontakte regelmäßig pflege.



Die Abwahl seines Freie-Wähler-Freundes Fleschhut als Landrat hing direkt mit den dunkelsten Stunden zusammen, die Josef Rid als Kreisrat erlebt hat. „Meine schwerste Entscheidung“, erinnert er sich, „war die Krankenhausgeschichte.“ Gemeint ist damit die Schließung der Klinik in der Kreisstadt Marktoberdorf. Im Januar 2012 waren die Stationen des Hauses an der Saliterstraße dicht gemacht worden, am Abend des 28. Juni 2013 schloss auch die verbliebene ambulante Notfallstation und damit das einstige 166-Betten-Haus für immer. Das jährliche Defizit der fünf Landkreis-eigenen Kliniken habe die Rekordsumme von 14 Millionen Euro erreicht. Da habe man handeln müssen. „Das waren schwierige Zeiten“, gibt Rid unumwunden zu, „sehr schwierige Zeiten.“ Es sei „schließlich nicht so einfach, ein Krankenhaus dicht machen zu müssen“. Am Ende habe er „unter größten Bauchschmerzen der Schließung zugestimmt“, zusammen mit 80 Prozent der damaligen Kreistagsmitglieder. Die Quittung für diese Entscheidung kassierte schlussendlich der Landrat, Fleschhut wurde 2014 in die Wüste geschickt.



Ein Gymnasium für Buchloe

Der schönste Tag in seinem Leben als Kreisrat war für Josef Rid der 17. Juni 2009. An diesem Tag fiel nach jahrelangem Kampf die Entscheidung, dass seine Heimatstadt mit ihren heute 13.500 Einwohnern ein Gymnasium bekommt. Nur einen guten Monat später beschloss der Kreistag die Finanzierungsregelung für den Neubau: 78 Prozent übernahm der Landkreis, 22 Prozent die Verwaltungsgemeinschaft Buchloe. Hatten die Gymnasiasten aus Rids Heimatstadt bis dahin teils sehr umständlich nach Kaufbeuren, Türkheim und nach Landsberg pendeln müssen, konnten sie fortan in ihrem Städtchen bleiben und zur Schule laufen oder radeln.



Wer nun glaubt, dass ein Josef Rid mit seiner Landwirtschaft und dem Mandat als Kreisrat ausgelastet war, der irrt gewaltig. 1984 ließ er sich in den Buchloer Stadtrat wählen, von 1987 bis 2002 bekleidete er das Amt des Fraktionschefs der Freien Wähler im Kreistag. So ganz nebenbei war er zwischen 1996 und 2002 stellvertretender Landrat und Buchloes dritter Bürgermeister. Die folgenden sechs Jahre amtierte er als zweiter Bürgermeister, seit 1996 bis heute ist der 80-Jährige außerdem Fraktionschef seiner vierköpfigen FW-Stadtratstruppe. Darüber hinaus stand Rid 16 Jahre an der Spitze des FW-Bezirksverbandes, ehe er dieses Amt im Jahr 2014 abgab, und saß von 2003 bis 2013 im schwäbischen Bezirkstag.



Vielseitig ehrenamtlich tätig

Dass sein Tag nicht, wie für uns Normalsterbliche, nur 24 Stunden hat, sondern deren 48, bestreitet er zwar nachdrücklich. Tatsache ist aber, dass Josef Rid neben der ganzen Politik auch noch 44 Jahre lang Zeit fand, in der Feuerwehr Dienst zu tun, 49 Jahre lang die Tuba in der Buchloer Stadtkapelle zu blasen (Ried: „Das hat Spaß gemacht, wir haben immer in der Höchststufe gespielt“) und zehn Jahre lang dem Kolpingverein vorzustehen. Rid: „Ich muss mich heute noch wundern, wie das alles gegangen ist.“ Wobei ihm da wieder der bedingungslose Rückhalt seiner ganzen Familie einfällt. „Streit“, sagt er, „kennen wir untereinander nicht.“



Viel Amt, viel Ehr: Im Jahr 2011 wurde der Buchloer mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, er ist Träger der kommunalen Verdienstmedaille des Freistaats und des Ehrenrings des Landkreises. Bei seiner Feuerwehr ist er – natürlich – längst Ehrenvorstand. Am 18. März 2012 durfte Rid außerdem nach Berlin fahren, um als Wahlmann an der Wahl des Bundespräsidenten (damals Joachim Gauck) teilzunehmen.



Landrätin Maria Rita Zinnecker lobt den ewigen Kreisrat denn auch in den höchsten Tönen. Aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung sei Josef Rid „ein großer Gewinn für das Gremium und den Landkreis“. Derart engagierte Kommunalpolitiker seien „ein Glücksfall für jeden Landkreis, jede Stadt oder Gemeinde“.



Ach ja, Zeit für ein Privatleben hatte der Vollblut-Kommunalpolitiker auch noch: 1975 lernte der Josef seine Maria auf der Allgäuer Festwoche in Kempten kennen, drei Jahre später wurde geheiratet. Heute freuen sich die Großeltern über vier Enkel (elf, zehn, neun und sieben), die ihnen ihre Kinder Monika (42) und Stefan (41) geschenkt haben.



Ein Glücksfall

Maria war übrigens auch in politischer Hinsicht ein Glücksfall für Josef: Ihr Vater Franz Gastl war 30 Jahre lang der Bürgermeister in ihrer Heimatgemeinde Gutenberg gewesen, so war ihr der Politbetrieb von Kindesbeinen an bestens vertraut. „Ich war das Milieu gewohnt“, bekräftigt Maria Rid, „ich habe den Josef gewähren lassen, weil ich verstanden habe, dass ihm das viel bedeutet.“



So hielt die heute 73-Jährige ihrem Mann den Rücken frei, wenn er mal wieder unterwegs auf seinen zig Terminen war. Sie stand auch schon im Stall, wenn er nach einer langen Kreistagssitzung mit anschließender geselligen Schafkopfrunde erst im Morgengrauen wieder auf seinen Bauernhof in der Augsburger Straße einbog. Die gemütlichen Runden nach anstrengenden Sitzungen, das gesellige Beisammensein mit dem Kartenspiel – all das vermisst er beim heutigen Politbetrieb. Josef Rid: „Es gibt keine gemütlichen Runden mehr, heute ist einfach eine Hektik drin.“ Früher habe man Politik schon mal in der heimischen Stube gemacht („die könnte Geschichten erzählen“), dort, wo das geschnitzte Kruzifix hängt, heute sei das nicht mehr denkbar.



„Das hat die Familie zusammengeschweißt“

Auch ein Josef Rid blieb indes nicht von herben Schlägen verschont. Zum einen mussten Maria und er seine kranke Schwiegermutter zwölf Jahre lang pflegen (Rid: „Das hat die Familie zusammengeschweißt“), zum anderen war da das Weihnachtsfest 2020. Da wurde ihm plötzlich schlecht, er bekam Fieber. Acht Tage lang lag er zu Hause im Bett, ehe er am Neujahrstag 2021 ins Landsberger Krankenhaus (die Kliniken im eigenen Landkreis waren allesamt voll) kam. „Corona“ lautete die Diagnose, was folgte, waren „14 Tage zwischen Leben und Tod“. Sechs Wochen lang lag er auf der Intensivstation, neun Wochen insgesamt in der Klinik. Es musste ein Luftröhrenschnitt gemacht werden, dann machte ein Gefäß im linken Bein dicht. „Friedhof oder Bein weg“ hätten die Alternativen gelautet; wer’s nicht weiß, merkt heute allerdings kaum, dass dem 80-Jährigen das linke Bein unterhalb des Knies fehlt.



Sohn Stefan, der die elterliche Landwirtschaft heute im Nebenerwerb betreibt, versprach damals eines: Wenn der Vater überlebt und wieder gesund wird, stelle ich ihm ein Kreuz auf. Zusammen mit seiner Frau Daniela machte er dieses Versprechen wahr, erst am vergangenen Sonntag wurde das große Kruzifix an einer hofeigenen Lagerhalle unweit der Autobahn kirchlich eingeweiht. „Das war mir wichtig“, sagt Josef Rid, „es war ein schönes Fest.“ Stichwort Gesundheit: Wenn in dieser Richtung nichts dazwischen kommt, will er die laufenden Wahlperioden in Stadt- und Kreistag noch zu Ende führen - „dann ist Schluss“. Angst vor einem tiefen Loch, in das er dann fallen könnte, hat er eigenem Bekunden zufolge nicht. Vielmehr will er dann seinem Sohn verstärkt in der Landwirtschaft helfen und sich im Wald nützlich machen. Und wer weiß, vielleicht holen Josef und seine Maria dann endlich auch mal Versäumtes nach und fahren so richtig in den Urlaub. Josef Rid, der ewige Kreisrat.