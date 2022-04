Kritik am Park-Bezahlsystem des Klinikums Kaufbeuren

Vom Kreisvorsitzenden der FDP-Ostallgäu

Von Kai Lorenz schließen

Kaufbeuren – Die Falschparker am Klinikum Kaufbeuren beschäftigen nun auch den Kreisvorsitzenden der FDP-Ostallgäu, Marcus Prost, wie er dem Kreisbote in einem Leserbrief mitteilt. Wie berichtet, sorgten die Wildparker bereits für Unmut bei den Kaufbeurer Stadträten. Um diesen Einhalt zu gebieten, soll der Fokus auf der Verkehrs­überwachung liegen. Neben „erheblichen Flurschäden“ sei es auch den korrekt parkenden Autofahrern gegenüber ungerecht, wenn sich diese Besucher „um die Gebühren drücken“, stellte in der Sitzung Grünen-Stadtrat Holger Jankovsky klar.

Nachgehakt

Für den FDP-Kreisvorsitzenden beschreibt dies aber nur die „halbe Wahrheit“. „Ja, es mag Autofahrer geben, die außerhalb des Parkgeländes parken, um sich ein paar Euro oder Cent Gebühren zu sparen. Vielen Besuchern geht es aber nicht um das Geld. Sie sind sauer, dass die Parkautomaten keine Barzahlung akzeptieren“, so Prost.



Wer sich weigere, mit Karte zu zahlen, findet laut Prost im Kleingedruckten den Hinweis, dass „ausnahmsweise auch am Empfang bezahlt werden könne“. Doch dort müsse man aber sehr mühselig den Mitarbeiter am Empfang davon überzeugen. „Je nachdem, wer dort steht, kann man sich anhören, dass nur Personen am Empfang bar zahlen dürfen, die ihre Karte verloren haben oder keine hätten. Wer eine habe, müsse zum Automaten“, weiß Prost zu berichten. „Auf eine derartige Behandlung hat nicht jeder Bock“, so der FDP-Mann und fragt: „Sind Barzahler Menschen zweiter Klasse? Darf ein öffentlich getragenes Krankenhaus Barzahler diskriminieren?“ Kartenzahler können laut Prost zwar bequem den Automaten nutzen, wer jedoch bar zahlen möchte und seine Daten nicht preis geben mag, „braucht Selbstbewusstsein, Überredungskunst, Deutschkenntnisse und muss zehn Minuten extra einplanen“, so der Kreisvorsitzende der FDP. Viele würden dann notgedrungen doch mit Karte zahlen, obwohl sie es eigentlich nicht wollen. Daher ist es für Prost durchaus verständlich, dass der eine oder andere stattdessen lieber „wild“ parkt. Dabei könnten die Automaten problemlos mit einer Barzahlfunktion ausgerüstet werden, glaubt der Politiker zu wissen. Im Gehäuse seien schließlich entsprechende Aussparungen. „Aber die Nutzer sollen offensichtlich mit allen Mitteln zum Kartenzahlen gedrängt werden. Ich finde es höchst unmoralisch, diesen Feldzug gegen die Barzahler ausgerechnet im Umfeld eines Krankenhauses zu führen. Niemand fährt gerne zu einem Krankenhaus und wenn er dort hinfährt, um kranke Angehörige zu besuchen, hat er andere Sorgen“, so Prost und stellt klar: „Bevor gegen ‚Falschparker‘ vorgegangen wird, sollte man erst mal eine Barzahlfunktion an den Automaten ermöglichen.“



Der Kreisbote hat beim Klinikum nachgehakt, warum man beim Parken auf dem Klinik-Areal auf die Kartenzahlung setzt?

Das Klinikum stellt zunächst klar, dass die seit Jahren erheblichen Parkplatzengpässe für Besucher, Patienten und Mitarbeiter am Klinikum Kauf­beuren mit dem im Herbst 2020 fertiggestellten Parkhaus und der Ertüchtigung der anderen Parkflächen der Vergangenheit angehören. In Summe stünden am Klinikum Kaufbeuren 800 Parkplätze zur Verfügung.



Insgesamt bewegen sich laut Klinik die Parkgebühren in einem moderaten Rahmen und orientieren sich an den Gebühren anderer Kliniken in Bayern. Die Parkgebühren können ausschließlich bargeldlos an den Automaten im Parkhaus sowie vor dem Haupteingang des Klinikums entrichtet werden. Wie das Klinikum mitteilt, hat es bei der Planung des Parkhauses intensive Diskussionen über die verschiedenen Möglichkeiten der Bezahlsysteme gegeben. Dabei seien Vor- und Nachteile von Bargeldzahlung und/oder Kartenzahlung ausgiebig berücksichtigt worden, so das Klinikum. Die Variante der reinen Kartenzahlung brachte neben Kostenersparnissen vor allem den Vorteil des geringen Aufwandes für die Mitarbeitenden in Bezug auf Leerung, Bestückung und Wartung mit sich. Unter Berücksichtigung der zunehmenden Digitalisierung sollte ebenfalls ein nachhaltiges System für die nächsten Jahre gefunden werden. Zudem würden die Automaten den Besuchern des Parkgeländes am Klinikum Kaufbeuren ein schnelles, einfaches und sicheres Bezahlen ermöglichen, teilte die Klinik abschließend mit.