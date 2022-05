Neue App für Familien geht an den Start

Von: Selma Höfer

Teilen

Mit der neuen Familien App finden Kaufbeurer und Ostallgäuer Familien bald hilfreiche Informationen rund um den Familienalltag unter Wissenswertes, interessante Videos, nützliche Downloads und die wichtigsten Nummern für den Notfall. Außerdem gibt es einen Veranstaltungskalender in den sogar eigene Events eingetragen werden können. © Grafik: www.familienapp-kf-oal.de

Marktoberdorf/Landkreis – Insbesondere jüngere Eltern sind Experten in der Nutzung von Informationen aus dem Internet, auch zu Themen der Familienbildung. In der Familienbildungslandschaft der Stadt Kaufbeuren und des Landkreises Ostallgäu fehlte bislang eine Plattform mit allen wichtigen und wissenswerten Informationen rund um dieses Thema. Das Ganze kombiniert mit einer direkten Einbindung eines Veranstaltungskalenders. Dieser Mangel wurde nun abgestellt. Die neue „Familien-App“ präsentierte Isabel Costian, Koordinatorin für Familienbildung im Landratsamt Ostallgäu dem versammelten Jugendhilfeausschuss am vergangenen Freitag.

Aktuell befinde sich die App in der „Warm up-Phase“, am 22. Juni wird sie offiziell an den Start gehen, erzählte Costian. Die Familien-App ist jedoch bereits aufrufbar. „Es handelt sich dabei nicht um eine klassische App“, erklärte Costian. Das heißt, dass sie komplett im Webbrowser nutzbar ist. So brauche man nur wenige Klicks und spare Speicherplatz auf dem Mobiltelefon.

„Die vergangenen zwei Jahre zeigten, wie wichtig es ist, Familien auch auf neuen, anderen Wegen zu erreichen“, begann Costian die Präsentation der App. Diese mit der Stadt Kaufbeuren zusammen zu entwickeln, sei nur sinnvoll gewesen. „Familienstrukturen hören nicht an der Stadtgrenze auf.“ Zudem würden sich die Kosten somit aufteilen.



In der App finden Familien hilfreiche Informationen rund um den Familienalltag, interessante Videos, nützliche Downloads und die wichtigsten Nummern für den Notfall – regional und deutschlandweit. Die Notfallnummern können auch offline abgerufen werden, fügte die Koordinatorin hinzu. Unter Wissenswertes sind die Informationen nach Themen und Lebensphasen aufgeteilt. „Das ist das Herzstück der App“, sagte Costian. Dieser Bereich könne stets angepasst und erweitert werden. So sei es möglich, jederzeit flexibel auf die äußeren Umstände zu reagieren.



Eine ganze Reihe von kurzen Filmen ergänzt das Angebot. Unter „Videos“ finden sich erneut verschiedene Kategorien, um die Themen zu strukturieren. Ein Bereich sind hier die „Erklär-Videos Familie und besondere Lebenslagen – Tipps im Umgang mit Familienstress“. Eine weitere Kategorie bietet Erklär-Videos zu Gesundheit und Sport. Auch mehrsprachige Videos hat die App vorzuweisen. Zudem, so Costian, gebe es eine Verlinkung zur „Integreate App“ des Landkreises. Dort gibt es die Möglichkeit neben Deutsch alles in Englisch, Arabisch, Farsi, Rumänisch, Türkisch, Tigrinya, Spanisch, Französisch und mittlerweile auch in Ukrainisch zu lesen.



Neben der Rubrik Wissenswertes gibt es auch die Veranstaltungen. Diese sind ebenfalls in Kategorien eingeteilt, von Schwangerschaft und Geburt über Partnerschaft oder Finanzielles sowie Rechtliches und Sonstiges. „Eigene Veranstaltungen können auch eingetragen werden“, bemerkte Costian. Zudem kann nach gewissen Suchkriterien wie Barrierefreiheit oder einem bestimmten Veranstalter gesucht werden.



Insgesamt gibt es eine Suchfunktion, zeigte die Koordinatorin den Räten am Beispiel einer fiktiven Person. Nicht nur Freizeitangebote und wissenswerte Informationen sind in der App geboten. Bei Downloads gibt es zudem Formulare und Anträge, wie zum Beispiel der Fragebogen für eine Anfrage zur Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz oder auf Förderung von Stoffwindeln. Die sogenannten Medienbriefe geben Tipps zum richtigen Umgang mit digitalem Spielzeug für die Kleinen und Kleinsten. Das Jugendschutzgesetz kann ebenfalls mit einem Klick heruntergeladen werden.



Mit dem offiziellen Start der App im Juni werden Flyer, Plakate und Medieninfos versandt und verteilt, so Costian. „Dann wird es zwar ein wenig dauern, aber die Gruppe der Nutzer wird stetig größer“, gab sie sich zuversichtlich. Zinnecker zeigte sich ebenfalls überzeugt: „Jeder hat ein Smartphone. Selbst die Flüchtlinge kommen alle mit einem eigenen Smartphone, jetzt die Ukrainer und schon in der Flüchtlingskrise 2015 war das so.“ Costian wünschte sich, alle Familien in Kaufbeuren und im Landkreis mit dem neuen Angebot anzusprechen.