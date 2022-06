Aktenentsorgungsaktion für die Tafel Kaufbeuren

Teilen

Christoph Hermann (v. li.; V-Markt), Gertrud Sauter (Tafel), Bertram Mooser (Präsident Rotary Club Kaufbeuren-Ostallgäu) und Vinh Thuan La. © Rotary Club Kaufbeuren-Ostallgäu

Kaufbeuren – Der Rotary-Club Kaufbeuren Ostallgäu führt am 3. Juni von 14 bis 17 Uhr wieder eine Aktenentsorgungsaktion in der Kaiser-Max-Straße am Neptunbrunnen durch. Mit den Spendengeldern soll dieses Mal die Tafel Kaufbeuren unterstützt werden.

„Die Anzahl an Unterstützungsbedürftigen hat sich in den letzten zwei Monaten dramatisch erhöht, weil die stark gestiegenen Lebensmittelpreise es immer mehr Bürgern erschweren, sich selbst ausreichend zu versorgen“, berichtet Vinh Thuan La, Mitglied des Rotary-Clubs Kaufbeuren-Ostallgäu und Organisator der Aktion. Die zahlreichen Geflüchteten aus der Ukraine, die in Kaufbeuren Zuflucht gefunden haben, seien ebenfalls davon betroffen, sodass die Tafel mittlerweile fast doppelt so viele Menschen versorgen müsse als zuvor. Die Lebensmittelspenden der regionalen Lebensmittelhändler reichten da leider nicht mehr aus, sodass die Tafel zusätzlich Lebensmittel kaufen muss, um den Bedarf decken zu können, so Vinh Thuan La.



Der Rotary-Club Kaufbeuren-Ostallgäu hat sich deswegen kurzfristig entschlossen, die Einnahmen aus der kommenden Aktenentsorgung der Tafel zu Verfügung zu stellen. Um sofort Hilfe zu leisten, haben die Rotarier im V-Markt Grundnahrungsmittel im Wert von 1.000 Euro eingekauft und wurden mit weiteren 500 Euro vom V-Markt (Georg Jos. Kaes GmbH) unterstützt. Zusätzlich hat der Rotary-Club Kaufbeuren-Ostallgäu weitere 1.000 Euro für Einkäufe gespendet und wird diese Summe noch aus dem Spendenerlös der kommenden Aktenentsorgungsaktion aufstocken.



Die Aktion wird von der Stadt Kaufbeuren unterstützt. Die fachgerechte Entsorgung der Akten erledigt die Firma Dorr, die diese Dienstleistung jedes Mal vollkommen kostenfrei für den Rotary-Club durchführt.



Unterstützen können alle privaten Haushalte sowie Unternehmer. „Jeder von uns hat vertrauliche Unterlagen, die man zwar nicht mehr benötigt, aber nicht ins Altpapier, sondern diskret entsorgen will“, so Vinh Thuan La. Große Firmen holen dazu professionelle Aktenentsorger zu sich. Für Privatleute und kleinere Unternehmen ist dies viel zu aufwendig. Daher bietet diese Aktion eine Gelegenheit, diese Akten fachgerecht und unkompliziert zu entsorgen und dabei auch noch etwas Gutes zu tun, so Vinh Thuan La.



Entsorgt werden in einer mobilen Anlage vor Ort nicht nur Papierakten, sondern auch Datenträger, wie CDs und Festplatten. Diese werden dann unter Verschluss sicher nach Kempten gebracht und professionell zerstört. Jedes Kilogramm Akten hilft. Es wird eine freiwillige Spende von einem Euro pro Kilo beziehungsweise CD empfohlen.

kb