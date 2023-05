Marktoberdorfer DGB fordert bei Maikundgebung mehr Gerechtigkeit ein

Von: Michael Dürr

Rund 35 Teilnehmer füllten den Pfarrsaal St. Magnus bei der Mai-Kundgebung des DGB. Hauptredner war Werner Gloning. Rechts vorn Marktoberdorfs DGB-Chef Peter Hausmann, links im Hintergrund der Bayreuther Liedermacher Sandy Wolfrum. © Foto: Dürr

Marktoberdorf – Gewerkschaftsveranstaltungen zum Tag der Arbeit: Nur wenige große in den großen Städten oder auch viele kleinere in der Fläche abhalten? In Markt­oberdorf entschied man sich für Letzteres – und DGB-Ortsvorsitzender Peter Hausmann freute sich über rund 35 Teilnehmer, die den Weg in den Pfarrsaal St. Magnus gefunden hatten.

Das Thema „Ungebrochen solidarisch“ sei ja „nicht unbedingt das neueste“, befand Hausmann, wohl aber „aktueller denn je“. Die Vielzahl der Krisen wie die Inflation, der Ukraine-Krieg und die Energiekrise dürften „keinesfalls allein auf dem Rücken der Beschäftigten und Rentner bewältigt werden“, allerdings könne man „nur gemeinsam etwas erreichen“. Dazu gehörten auch ordentliche Tarifverträge in den Betrieben, forderte Hausmann, wobei er in diesem Zusammenhang ein Marktoberdorfer Unternehmen sogar ausdrücklich lobte: Agco/ Fendt sei „in Sachen Tarifbindung vorbildlich“.



Umbau der Wirtschaft

Ins Gerechtigkeits-Horn stieß auch der Hauptredner der Kundgebung, der Günzburger DGB-Kreisvorsitzende Werner Gloning. „Die Lasten und Kosten der dramatischen politischen Entwicklungen dürfen nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmer und Rentner abgeladen werden“, verlangte der 73-Jährige, dazu brauche es „einen grundlegenden Umbau unserer Wirtschaft zu einer demokratischen, sozial-ökologischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung“. Wichtigster Baustein dafür sei die Gerechtigkeit, um die es in Deutschland „leider alles andere als gut“ stehe. Während etwa der Zulauf zu den Tafeln boome, „verdienen DAX-Vorstandsmitglieder gleichzeitig 325.000 Euro im Durchschnitt pro Monat“. Gloning unter dem Beifall der Teilnehmer: „Der Hinweis der Arbeitgeber, wonach nur das verteilt werden kann, was zuvor erwirtschaftet wurde, ist zwar richtig – die Sauerei ist aber, dass das von unten nach oben verteilt wird!“



Von oben nach untern

Den Schlüssel zu mehr Gerechtigkeit machte der Günzburger DGB-Chef in der Steuerpolitik fest. Nötig seien unter anderem eine Vermögensabgabe und -steuer, eine höhere Besteuerung von Spitzeneinkommen, eine Übergewinnsteuer und eine gerechtere Erbschaftssteuer. All diese Steuererhöhungen hätten gemeinsam, dass „weit über 90 Prozent der Bevölkerung gar nicht betroffen wäre“ und die, die belastet werden würden, dies „vermutlich gar nicht bemerken“. Schließlich müssten sie „keinen einzigen Millimeter ihres Lebensstandards aufgeben, keinen einzigen“.



Gerechtigkeit erkämpfen

Eine gerechtere Gesellschaft, schärfte der Gewerkschafter seinen Zuhörern ein, komme „nie von allein“. Sie müsse gegen die erkämpft werden, die von der Ungerechtigkeit profitierten. Werner Gloning: „Diese Gegner sind zwar mächtig. Trotzdem sind große Erfolge möglich – wenn die Arbeitnehmer solidarisch und entschlossen für ihre Anliegen kämpfen.“



Der Beifall der Teilnehmer war ihm sicher. Noch mehr beklatscht wurden allerdings die musikalischen Beiträge des Bayreuther Liedermachers Alexander Sandy Wolfrum, der unter anderem zwei Stücke von Bob Dylan beisteuerte. Werner Gloning hatte es schon eingangs geahnt: Veranstaltungen mit Wolfrum seien „immer schwierig, weil die Leute lieber ihm statt mir zuhören“.