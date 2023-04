Beinahe-Zusammenstoß in Marktoberdorf bringt 92-Jährige zu Fall

Auch ohne direkten Kontakt, kann es in Straßenverkehr zu Unfällen kommen, infolge derer Straftatbestände Haftungsansprüche entstehen. (Symbolbild) © Hanno Bode/Imago

Marktoberdorf – Am Dienstagnachmittag, 18. April, übersah ein 52-jähriger beim Manövrieren mit seinem Pkw auf dem Parkplatz des Ärztehauses Medicum eine 92-jährige Fußgängerin, die hinter einem geparkten PKW stand. Im letzten Moment nahm er die Frau jedoch wahr, bremste sofort und kam noch rechtzeitig zum Stehen, so dass er einen Zusammenstoß vermeiden konnte. Die hochbetagte Frau erschrak bei der Aktion jedoch so heftig, dass sie rückwärts umfiel. Dabei zog sie sich eine Verletzung am Hinterkopf zu.

Weil es in diesem Fall auch ohne physischen Kontakt rechtlich zu einem Unfall gekommen war, der im Kausalzusammenhang mit der Verletzung der Frau steht, ermittelt die Polizei Marktoberdorf gegen den Verursacher wegen Fahrlässiger Körperverletzung.