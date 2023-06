Der Wertach-Aktivweg in Biessenhofen ist nun offiziell eröffnet

Am Wochenende wurde der Wertach-Aktivweg in Biessenhofen eingeweiht. © Wobst

Biessenhofen – Etwa 150 Besucher wollten sich vergangenes Wochenende die Eröffnung des Wertach-Aktivwegs nicht entgehen lassen. Am Skateplatz lud Bürgermeister Wolfgang Eurisch bei strahlendem Sonnenschein zum Empfang. Sein Dank galt unter anderem Planerin Gudrun Dietz-Hofmann aus Irsee.

Vor etwas mehr als drei Jahren hatte der Gemeinderat den Startschuss gegeben. Seither entwickelt sich der rund 3,5 Kilometer lange Wertach-Aktivweg stetig weiter. An unterschiedlichen Stationen – etwa am Skateplatz, am Kinder-Aktiv-Platz sowie in einer Ratsch­ecke – kommen Bürger für unterschiedliche Aktivitäten zusammen. Insgesamt wurden Kosten von rund 620.000 Euro veranschlagt. Mit etwa 230.000 Euro fördert das Amt für ländliche Entwicklung (ALE) die Maßnahme. Julia Geiger (ALE) erläuterte, dass Projekte wie der Wertach-Aktivweg genau den Förderkriterien der Stärkung des ländlichen Raums entsprechen.



Dem Vorsitzenden der Bürgerstiftung Biessenhofen Johann Leonhart dankte Eurisch ganz besonders für seine äußerst aktive Beteiligung am Projekt. In seinen Grußworten ging Leonhart auf die Entwicklung der Planungen ein. Er sprach all seinen Handwerkern und Künstlern ein großes Lob aus.



Eine Vorführung junger Skater lockerte die Veranstaltung auf. Viele Kinder und Eltern fanden sich dann am neuen Spielplatz ein. Dort hatte Caroline Trinkwalder mit ihrer Ballschule Spielstationen aufgebaut, die auf Begeisterung bei den jüngsten Besuchern stieß.