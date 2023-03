Deutschunterricht für junge Ukrainer: Gemeinsames Projekt von Bürgerstiftung und vhs Kaufbeuren

Von: Ingrid Zasche

Teilen

Neun der zwölf Jugendlichen aus der Ukraine in der Volkshochschule Kaufbeuren mit Winfried Nusser (li.), Jürgen Wendlinger (re.) und Maryna Zolotarova (vorne Mitte im blauen Pulli). © Zasche

Kaufbeuren – Im September 2022 ergab eine Veranstaltung mit etwa 100 jetzt in Kaufbeuren lebenden Ukrainern, dass viele der aus der Ukraine geflüchteten Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 16 und 24 Jahren keine Möglichkeit haben, einen Ausbildungs-, Studien- oder Arbeitsplatz zu finden. Sie verfügen nicht über die dafür nötigen Deutschkenntnisse, können sie jedoch weder durch normalen Schulbesuch noch durch Teilnahme an einem Integrationskurs rasch erlangen. Die meisten sind nicht mehr schulberechtigt, da sie in der Heimat entweder die Schule abgeschlossen oder gar bereits studiert haben und somit ihre Schulpflicht erfüllt ist.

Für einen Integrationskurs „Deutsch für Ausländer“ mit Abschlussprüfung ist ein Berechtigungsschein erforderlich. Ohne diesen Schein müssen die nicht unerheblichen Kosten für den Kurs selbst getragen werden. Außerdem gibt es Wartelisten für die Integrationskurse. Die jungen Ukrainer sollen jedoch möglichst zeitnah mit Perspektiven wie zum Beispiel einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz versorgt werden können.

Deshalb wurde bereits von Anfang November bis Ende Dezember 2022 für sie ein spezieller Deutschkurs in den Räumen der Volkshochschule durchgeführt. Bei dem gemeinsamen Projekt der Berufsschule, dem Generationenhaus und der vhs Kaufbeuren wurde den jungen Ukrainern neben dem Deutschunterricht zusätzlich ein Freizeitangebot unterbreitet. vhs-Bildungsberater Jürgen Wendlinger nannte hier Museums- und Kunsthausbesuche, Stadtführungen, Kreativkurse oder auch eine Geschichts-Exkursion nach Augsburg mit freier Zeit für eigene Stadt-Erkundungen.



Dieser Deutschunterricht mit Zusatzangeboten wird nun dank der Bürgerstiftung Kauf­beuren seit dem 6. Februar fortgesetzt: Für die jungen Menschen aus der Ukraine gilt ein weniger strenges Curriculum als bei den amtlichen Integrationskursen, Lerninhalte und -geschwindigkeit können an die jungen Teilnehmer angepasst werden. Es gibt ein alltagsorientiertes Lehrbuch: „Linie 1 – Deutsch in Alltag und Beruf“ in mehreren Bänden. Die Teilnahme ist freiwillig, der Kurs läuft viermal wöchentlich, Montag bis Donnerstag täglich von 13 bis 16.30 Uhr. Er besteht aus insgesamt rund 230 Unterrichtsstunden und endet am 9. Juni 2023. Am Ende ist eine interne Deutschprüfung geplant.



Winfried Nusser in seiner Doppeleigenschaft als Vorsitzender sowohl der vhs als auch der Bürgerstiftung legte dar, weshalb die Bürgerstiftung diesen Unterricht komplett finanziert. Nusser findet es schade, wenn die jungen Erwachsenen aus der Ukraine wegen des Krieges ihr Potential nicht ausnützen können. In ihrer Heimat sind sie durch die Umstände an Schulbesuch, Ausbildung oder Studium gehindert, hier sind ihnen diese Dinge wegen mangelnder Sprachkenntnisse verwehrt oder zumindest erschwert. Abhilfe soll diese spezielle Deutschklasse schaffen, die im Unterschied zum amtlichen Integrationsunterricht, der für Menschen aller Altersstufen angelegt ist, eine ungefähr gleiche Altersstruktur aufweist. Deutsche Sprachkenntnisse sind zudem nicht nur hier wichtig für Ausbildung, Arbeitsplatzsuche oder soziale Interaktion, sondern auch bei einer Rückkehr in die Heimat gut verwendbar und nützlich.



Unterstützung auch für die Lehrerin

Als Lehrkraft konnte von Anfang an die Ukrainerin ­Maryna Zolotarova (Jahrgang 1981) gewonnen werden, die im April 2022 nach Kaufbeuren gekommen war. Die studierte Anglistin beherrscht auch Deutsch fließend. Aktuell besucht sie einen Online-Lehrgang Deutsch C1, um sich als Deutsch-Lehrkraft für Integrationskurse zu qualifizieren. In Anerkennung für die bislang ehrenamtlich geleistete Arbeit von Maryna Zolotarova will die Bürgerstiftung für diesen Lehrgang aufkommen.