Die Blicklicht gGmbH in Kaufbeuren berät und begleitet in allen Fragen des Sterbens

Von: Angelika Hirschberg

Das Blicklicht-Team: Mandy Herzog (Verwaltung, v.li.), Claudia Bäurle, Melanie Buchmüller, Michaela Bauschmid und Gudrun Flaig (jeweils Palliativ-Fachkräfte und Koordinatorinnen). © Foto: Peter Roth

Kaufbeuren – Was passiert, wenn wir sterben? Wie kann ein Sterbender angemessen begleitet, wie können Angehörige in der letzten Phase des Lebens unterstützt werden? Mit ihrer Arbeit und dem Angebot zur Fort- und Weiterbildung möchte die neu gegründete, gemeinnützige Gesellschaft Blicklicht Anlaufstelle und Ansprechpartner in allen Fragen der Sterbebegleitung sein.

Fünf Frauen haben sich zusammengetan, dem Sterben mit Empathie und Sachverstand zu begegnen: vier erfahrene Palliativfachkräfte und eine, die das Büro schmeißt. Seit dem 1. April widmen sie sich Menschen, die mit dem Tod, dem Sterben, mit Trauer und Abschied in Berührung kommen. „Wir haben alle viele Jahre lang im Bereich der Palliativ­medizin gearbeitet und unsere persönliche Art und Weise gefunden, mit dem sensiblen Thema Sterben professionell und menschlich zugleich umzugehen“, sagt Michaela Bauschmid im Gespräch mit dem Kreisboten.

Die in Kaufbeuren ansässige Einrichtung mit dem Namen Blicklicht bietet Beratung, Begleitung sowie Fortbildungen für Pflegekräfte und Angehörige an. Dazu gehören auch eine 24-Stunden-Rufbereitschaft und Trauergespräche, individuell oder mit der Familie. „Oft sind es nahe Verwandte, eine Tochter oder ein Sohn, die sich bei uns melden und um Rat fragen, wenn Mutter oder Vater aus dem Krankenhaus entlassen werden und zuhause weiter betreut werden müssen“, erklärt Bauschmid. „Wir vereinbaren dann ein Gespräch oder kommen direkt zum Patienten, wo wir die individuelle Situation kennenlernen und schauen, was gerade gebraucht wird.“ Manchmal sei dies der Kontakt zu Ärzten, manchmal nur das Signal, immer erreichbar zu sein.

„Manchmal tut es einfach gut, wenn ein Fremder da ist, der zuhört. Da sprudelt es aus manchen Menschen heraus,“ so die Palliativ­fachkraft und Gesellschafterin der Blicklicht gGmbH. Sie fügt an: „Wir begleiten Sterbende auch in Heimen und Krankenhäusern.“ Und das in Kauf­beuren und im gesamten mittleren Landkreis Ostallgäu von Obergünzburg bis Stötten am Auerberg.



Die fünf Initiatorinnen sind ehemalige Mitarbeiterinnen des Hospizvereins und wollen mit der gemeinsamen Gründung von Blicklicht den palliativen Gedanken weiterentwickeln. „Der Bedarf an professionell ausgebildeten Sterbe- und Hospizbegleitern ist definitiv da“, bestätigt Bauschmid. Und: „Zögern Sie nicht, uns einfach anzurufen.“

Info-Tag und Qualifizierungskurse Die Blicklicht gGmbH lädt zum Informationsnachmittag ein, am Freitag, 28. April von 15 bis 18 Uhr. Die Einrichtung startet außerdem mit einem Qualifizierungskurs zum Hospizbegleiter/-in im September 2023 und bietet einen Letzte-Hilfe-Kurs am 16. Juni von 14 bis 18 Uhr. Mehr Infos unter www.blicklicht.org oder telefonisch unter 08342/9602952.