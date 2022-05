Die Feuerwehr Marktoberdorf lud zu Fahrzeugsegnung und Messe

Teilen

Die Feuerwehr kann drei neue Fahrzeuge in ihrem Fuhrpark begrüßen. Diese wurden jüngst feierlich gesegnet. © Feuerwehr Marktoberdorf

Marktoberdorf – Bei bestem Wetter lud die Feuerwehr Marktoberdorf am vergangenen Samstag zur ihrer Floriansmesse mit anschließender Fahrzeugsegnung in die St.-Martinskirche ein. Stadtpfarrer Oliver Rid erinnerte dabei an das Wirken des heiligen Florian und zog Vergleiche in die Gegenwart.

Nach der Messe versammelten sich die Gäste vor der Kirche, wo gleich drei festlich geschmückte Fahrzeuge auf ihre Segnung warteten. Das Löschfahrzeug 20 verfügt über einen 2.500 Liter fassenden Wassertank und hat eine Pumpe, die bis zu 3.000 Liter Wasser in der Minute fördern kann. Neben umfangreicher Ausstattung zur Brandbekämpfung führt das Fahrzeug auch viel schweres Gerät für die technische Hilfeleistung mit. Das neueste Mitglied im Feuerwehr-Fuhrpark ist ein Wechselladerfahrzeug. Mit ihm lassen sich verschiedenste Abrollbehälter (AB) transportieren. Derzeit verfügt die Feuerwehr Marktoberdorf über einen AB Mulde und einen AB Wasser. Letztgenannter führt über 8.000 Liter Wasser mit und stellt so auch in entlegenen Gebieten die Wasserversorgung sicher. Im Rahmen einer Sammelbeschaffung befinden sich baugleiche Wechselladerfahrzeuge bei den Feuerwehren Obergünzburg und Füssen. Beim dritten Fahrzeug handelt es sich um einen Kleintransporter, den der Feuerwehrverein beschafft hat. Das Fahrzeug hat insgesamt neun Sitzplätze und wird für Ausflüge, Fahrten zu Lehrgängen und vielen weiteren Vereinsaktivitäten genutzt.



Zusammen mit seinem evangelischen Kollegen Klaus Dinkel erteilte Pfarrer Rid den drei Fahrzeugen den Segen. Zu den ­Festrednern gehörten außerdem Landrätin Maria Rita Zinnecker, der zweite Bürgermeister der Stadt, Wolfgang Hannig, Kreisbrandrat Markus Barnsteiner, Vorstand Johannes Schmid und Kommandant Michael Strauß. Zinnecker und Hannig lobten dabei die Frauen und Männer der Feuerwehr für ihre große Einsatzbereitschaft, während Barnsteiner und Strauß auf den großen einsatztaktischen Mehrwert der neuen Fahrzeuge hinwiesen. Im Anschluss formierte sich dann ein Festzug der von der Stadtkapelle Marktoberdorf angeführt wurde und durch die Innenstadt zog, ehe es zu Speis und Trank in das Feuerwehrhaus ging.

Osterried