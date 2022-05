Feuerwehr setzt auf die Jugend

Von: Michael Dürr

Teilen

Ehrende und Geehrte bei der Feuerwehr Marktoberdorf: Für seine 60-jährige Treue zum Verein wurde Willi Willer (erste Reihe, mit brauner Weste) ausgezeichnet, rechts daneben Robert Eggensberger (Ehrenvorsitzender), Ehrenmitglied Peter Osterried und Ehrenvorsitzender Wolfgang Schmid. Links Vorstand Johannes Schmid mit seinem Vize Siegfried Reichart, rechts Kreisbrandinspektor Florian Brell. Links neben Brell stehen Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell sowie Kommandant Michael Strauß und sein Stellvertreter Markus Jüngling. © Dürr

Marktoberdorf – Die Marktoberdorfer Feuerwehr hat zwei neue Ehrenvorsitzende: Wolfgang Schmid und Robert Eggensberger wurden im Rahmen der Hauptversammlung der Wehr ernannt, außerdem machte der Vorstand Peter Osterried zum Ehrenmitglied.

Während Wolfgang Schmid zwölf Jahre lang (von 1992 bis 2004) Vorstand gewesen war, bekleidete sein Nachfolger Robert Eggensberger dieses Amt von 2004 bis 2017, also insgesamt 13 Jahre lang. Das neue Ehrenmitglied Peter Osterried war 21 Jahre lang als stellvertretender Kommandant tätig, neun Jahre als Gruppenführer und drei Jahre als Schriftführer. Seit mehreren Jahren und bis heute betreut Osterried darüber hinaus die passiven Mitglieder und ist nicht zuletzt für die gute Laune bei der Marktoberdorfer Feuerwehr zuständig.



Wie Vorstand Johannes Schmid vor den annähernd 100 Teilnehmern im Foyer des Modeons unterstrich, sieht sich die Wehr mit ihren 119 aktiven Mitgliedern bestens aufgestellt. Mit einer Satzungsänderung machte der Verein außerdem klar, dass man in Zukunft verstärkt auf die Jugend setzen will: Das Eintrittsalter wurde einstimmig von bisher 14 auf zwölf Jahre gesenkt. Schmid: „Die Jugend ist unsere Zukunft.“



Ins gleiche Horn stieß Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell, der sowohl den jungen Aktiven als auch Jugendwart Kim Schulze „ein großes Kompliment“ machte. Schulze lebe vor, was Gemeinschaft bedeute, es sei außerdem „großartig, wenn Menschen schon in jungen Jahren Verantwortung übernehmen“. Eines sei dabei sicher: „Wer bei der Feuerwehr zu gebrauchen ist, der ist überall zu gebrauchen.“ Nach den von Kommandant Michael Strauß vorgelegten Zahlen befinden sich unter den 119 aktiven Feuerwehrfrauen und -männern zur Zeit sieben Anwärter und 15 Jugendliche.



Wolfgang Hell und Johannes Schmid waren sich in der Einschätzung einig, dass die Planungen für den Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrhauses „in vollem Gang und auf einem guten Weg“ (Schmid) seien. Derzeit werden laut Hell die Rahmenbedingungen geprüft, anschließend würden die Vorschläge dem Stadtrat zur Beratung vorgelegt.



Apropos Stadtrat: Der Rathaus­chef überbrachte den ausdrücklichen Dank des Gremiums und die „Hochachtung vor Ihrer Leistung für das Allgemeinwohl“. Hell: „Wenn die Feuerwehr gebraucht wurde, war sie zur Stelle.“ Zu Beginn der Corona-Pandemie seien die Mannen noch „mit selbst genähten Stoffmasken ausgerückt“, aber auch das „hat funktioniert“.



Der Stadtrat wisse um die Bedeutung des Ehrenamts der Feuerwehr und statte deshalb die Wehren im Stadtgebiet gut aus. Allein seit 2019 seien – mit Zuschüssen von Landkreis und Freistaat Bayern – rund 1,2 Millionen Euro für neue Fahrzeuge aufgewendet worden. Hell verwies in diesem Zusammenhang auf die anstehende Weihe eines neuen Wechselladers; am gleichen Wochenende werde auch ein neues Auto in Bertoldshofen feierlich in Dienst gestellt.



Kommandant Michael Strauß listete in seinem Rechenschaftsbericht insgesamt 128 Einsätze auf, die seine Wehr im vergangenen Jahr auf Trab gehalten hätten. Das bedeutet, dass die Marktoberdorfer Floriansjünger fast an jedem dritten Tag gefordert waren. Schon am 1. Januar sei man zu einem tödlichen Unfall gerufen worden, einen „spektakulären Brand“ habe es am 24. Mai in einem Marktoberdorfer Fitnessstudio gegeben. Strauß erinnerte schließlich an den Flugzeugabsturz vom 27. September in einem Wäldchen bei Wald, wo die Passagiere hätten herausgeschnitten werden müssen und der Einsatz bis in den Folgetag hinein gedauert habe.



23 der Einsätze waren laut Strauß Alarmierungen, in deren Verlauf 18 Menschen hätten gerettet werden können und sechs Tote zu beklagen gewesen seien. Bei 15 Einsätzen habe es sich um Brände gehandelt. Angesichts dieser Zahlen mahnte der Bürgermeister, sich nicht von Einsätzen zuschütten zu lassen, die „nicht zu den Kernaufgaben der Feuerwehr“ gehörten. Hell nannte in diesem Zusammenhang etwa die Fehlfunktion von Brandmeldeanlagen, Türöffnungen und die automatischen Alarmierungen von Pkw, nur weil das Auto in den Graben gerutscht sei.



Dass die Marktoberdorfer Feuerwehr nicht nur finanziell auf gesunden Beinen steht – Kassier Michael Wachter vermeldete einen Guthabenbestand von 51.555 Euro per Jahresende 2021 – sondern auch menschlich voll intakt ist, machten sowohl Vorstand Schmid als auch Kommandant Strauß deutlich. Beide sprachen von einer „super Zusammenarbeit“ (Schmid) und von „toller Kameradschaft“ (Strauß), und beide lobten in diesem Zusammenhang ihre jeweiligen Stellvertreter in den höchsten Tönen. Sowohl auf Vize-Vorstand Siegfried Reichart als auch auf den stellvertretenden Kommandeur Markus Jüngling sei stets Verlass. Letzterer gehe zu allen Terminen mit und frage immer: „Wo kann ich helfen?“



Den Teilnehmern aus dem Herzen sprach Kreisbrandinspektor Florian Brell, als er den Stellenwert praktischer Übungen hervorhob. Das digitale Training während der Corona-Zeit sei „recht und schön“ gewesen, „reale Übungen sind etwas anderes“. Brell erinnerte dabei an die kürzlich über die Bühne gegangene Alarmübung auf dem Parkplatz des ehemaligen Krankenhauses (Kreisbote berichtete), die wertvolle Erkenntnisse erbracht habe.



Brell eröffnete auch den Reigen der Ehrungen, die aufgrund der ausgefallenen Versammlungen während der Pandemie eine lange Liste von Namen enthielt. Urkunden des Freistaats Bayern samt Feuerwehr-Ehrenzeichen von Innenminister Joachim Herrmann erhielten Robert Eggensberger, Hubert Brenner, Werner Herbig und Wolfgang Schmid (für 40 Dienstjahre) sowie Thomas Enzensberger, Dirk Siepert, Andreas Stutzke, Michael Wachter und Georg Wachter für je 25 Jahre.



Für ihre Treue zum Verein wurden von Vorstand Schmid geehrt: Für 60 Jahre Willi Willer, für 50 Jahre Magnus Schweiger, Peter Osterried, Franz Stutzke, Georg Rudolf, Martin Eurisch und Roland Kinker. Seit immerhin drei Jahrzehnten sind dabei: Michael Eurisch, Werner Früholz, Luggi Bolkart, Helmut Greger und Reini Willer.