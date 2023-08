Die Gerontostationen des BKH Kaufbeuren bieten tiergestützte Therapie mit einem Pferd

Gelungene Premiere: Dr. Stefan Brai (v. li.), Ralf Maubach, Peter Langer, Andrea Altstetter, Wolfgang Huber und Anne Kuffer mit Lucky im Garten der Gerontostationen. © Foto: G. Schalk, Bezirkskliniken Schwaben

Kaufbeuren – Behutsam führt Anne Kuffer den Kopf ihres Pferdes Richtung Hand der bettlägerigen Patientin. Als die Frau die Schnauze des Haflinger-Wallachs kurz berührt und seinen warmen Atem spürt, huscht ihr ein Lächeln übers Gesicht. So ähnlich geht es an diesem Nachmittag mehreren Patientinnen und Patienten der Station GP01 am Bezirkskrankenhaus (BKH) Kaufbeuren, einer gerontopsychiatrischen Akutstation. Zum ersten Mal treffen sie hier im Garten der Gerontostationen auf ein ausgewachsenes Pferd. Es heißt Lucky.

„So eine Begegnung mit einem Tier ist für viele eine andere Art der Wahrnehmung. Sie hat etwas Beruhigendes“, sagt Oberarzt Dr. Stefan Brai.

Die Idee dazu kam von einer Mitarbeiterin: Die 27-jährige Anne Kuffer arbeitet als Pflegefachkraft auf der Station und absolviert gerade ihre Ausbildung zur Reittherapeutin. Als sie den Kollegen von ihrer Idee erzählte, im BKH eine tiergestützte Therapie mit einem Pferd anzubieten, waren diese gleich Feuer und Flamme.



Also transportierten die Pflegefachkraft und ihr Vater Ralf Maubach den 18 Jahre alten Wallach im Hänger von Obergünzburg nach Kaufbeuren.



„Wir behandeln hier Menschen nicht nur mit psychischen Erkrankungen, sondern auch mit kognitiven Einschränkungen und/oder körperlichen Gebrechlichkeit“, berichtet Dr. Brai. Manche Frauen und Männer sind nahezu blind oder taub, andere schwer dement oder akut verwirrt.



Neue Form der Wahrnehmung

Aurora Piredda (v. li.), Ralf Maubach (im Hintergrund), Pflegefachkraft und Pferdebesitzerin Anne Kuffer (kniend) sowie Oberarzt Dr. Stefan Brai führen Pferd Lucky langsam an eine Patientin heran. © Foto: Georg Schalk, Bezirkskliniken Schwaben

Das Fachpersonal weiß, dass eine tiergestützte Therapie mit einem Pferd nicht für jeden Patienten geeignet ist. Aber diejenigen, die keine Angst hatten, reagierten sehr positiv, so der Eindruck. „Das Fell des Tieres zu streicheln, die Haare zu fühlen und seine Schnauze zu berühren, das ist für einige eine ganz neue Form der Wahrnehmung und spricht bestimmte Sinne an, die bei ihnen sonst nicht nutzbar sind“, so Dr. Brai.



Ein „alter Hase“ im Team ist Peter Langer. Der Pflegedienstleiter arbeitet seit 47 Jahren am BKH Kaufbeuren. „Katzen und Hunde ja, aber diese Art der tiergestützte Therapie ist für mich auch Neuland“, sagt er. „Doch alle Wege, die Zugang zu den Patienten finden, sind hilfreich für unsere Arbeit“, stellt der erfahrene Mitarbeiter fest. Dank der Tiere würden viele der hilfs- und behandlungsbedürftigen Menschen ruhiger und reagierten positiv. Trotz schwerer Krankheitsbilder, die eine komplexe Behandlung erforderten, sei es bei jedem Einzelnen das Ziel, ihn auf einem bestimmten gesundheitlichen Niveau zu stabilisieren und ihn bestenfalls ins häusliche Umfeld zu entlassen.



Dazu trägt auch der Kneipp-Gehpfad bei, der im Garten der Gerontostationen neu angelegt worden ist. Barfuß können einzelnen Felder mit Kieselsteinen, Tannenzapfen oder Moosboden durchschritten werden. „Hier wollen wir die Koordinationsfähigkeit der Patienten trainieren und den Muskelabbau verhindern, damit sie weniger leicht stürzen und sich verletzen“, erläutert Dr. Brai. Der Vorteil des Pfades: Er ist jeden Tag verfügbar.



„Lucky“ dagegen kommt vorerst nur einmal im Monat. „Für ihn sind das Verladen werden, Hängerfahren und die Kontakte mit den Menschen auch aufregend“, erzählt sein „Frauchen“ Anne Kuffer.