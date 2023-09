Internationales Finale bei den Waaler Passionsspielen

Teilen

Radikale religiöse Neuorientierung: Jesus hält vor seinen Jüngern die berühmte Bergpredigt. © Foto: S. Pavek

Waal – Die Jubiläumspassion geht in die finale Phase. „Für wen haltet ihr mich?“ haben schon über 3.800 Gäste gesehen, nun gibt es bis zum 8. Oktober die allerletzten Gelegenheiten diese einmalige Passion zu erleben.

Einen emotionalen Rahmen mit ergreifender Musik aus vier Jahrhunderten bereiten der Waaler Passionschor und das dafür erweiterte Orchester. Der musikalische Leiter Dietmar Ledel hatte das musikalische Konzept eigens zur Versinnbildlichung des 400-jährigen Jubiläums zusammengestellt und einstudiert. Die Waaler Bevölkerung löst damit das Versprechen aus dem Jahr 1621 erneut ein, stets dem Herrgott als Dank für die Bewahrung vor der Pest das Passionsspiel aufzuführen.



Rund 220 Ehrenamtliche — so viel wie noch nie — gestalteten diese Inszenierung, die mit den traditionellen farbenfrohen Kostümen und den bekannten Waaler Kulissen umrahmt wird. Die Vorstellungen im Waaler Jubiläumsjahr werden – anders als in den übrigen Jahren – in drei Spielblöcken gespielt. Insgesamt wird „Für wen haltet ihr mich?“ vom 16. September bis zum 8. Oktober noch acht Mal gegeben. Damit schließt sich die Ausnahmezeit, bei der Autor und Regisseur Manfred Dempf mit Team beherzt eingesprungen war.



Internationale Gäste

Doch bis zur Dernière am 8. Oktober, die der Schirmherr der Spiele Dr. Thomas Goppel persönlich beschließen wird, stehen noch internationale Termine an: Neben dem aktuell stattfindenden Euro-Passionstreffen (bis morgen, 17. Oktober) mit der Europäischen Delegation werden im Rahmen der 34. Generalversammlung von Kolping International am Sonntag, 24. September, auch Kolpinggäste aus Südafrika und Indien zur Vorstellung kommen.