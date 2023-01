Die Literaturpreise Irseer Pegasus gehen dieses Mal an Sophia Merwald und Julia Willmann

Die Preisträgerinnen (von links) Barbara Holzmann, Stv. Bezirkstagspräsidentin von Schwaben, Sophia Merwald, Julia Willmann. © H.Langer XL-FOTO.DE

Irsee – Die beiden Literaturpreise Irseer Pegasus gehen in diesem Jahr an Sophia Merwald und Julia Willmann. Merwald erhält den Autorenpreis, Willmann den Jurypreis. Die Preise sind jeweils mit 1.000 Euro dotiert. Zum Ende des gleichnamigen, dreitägigen Workshops wurden die Auszeichnungen am Sonntag in einem festlichen, öffentlichen Akt überreicht. Nun schon zum 25. Mal fand die Veranstaltung wie immer Anfang Januar im ehemaligen Benediktinerkloster Irsee statt.

Sophia Merwald aus München überzeugte die Teilnehmenden des Workshops mit einem Ausschnitt aus ihrem ersten Roman. In „Sperrgut“ erzählt die 1998 geborene Autorin vom Sich-Verlieben und von schwierigen Familienverhältnissen. Merwald führt ihre Figuren in skurrile Situationen und lässt sie in mal drastischer, mal zärtlicher Sprache lebendig werden. Da wird ein abgesägtes Tischbein als Paket versandt, von Motten durchbohrte Brotlaibe mit Panzertape umhüllt und Silos dienen als Parcours fürs Balancieren.

Julia Willmann, freischaffende Filmdramaturgin aus Berlin, begeisterte mit ihrer Erzählung „Splitter“. Darin wendet sie sich eine Familie zu, die durch das Kriegstrauma des Vaters tief geprägt ist. Willmanns Text zeichnet sich aus durch die brillante Darstellung der namenlosen Figuren, durch höchst einprägsame Szenen und eine perfekt austarierte Dramaturgie, so die Jury. Die Laudatio spricht von einer „Geschichte von klassischer, zeitloser Schönheit, die auf wenigen Seiten von niemals auserzählten Bewältigungsversuchen erzählt und von der tiefen Liebe einer Tochter zu ihrem Vater“.



Seit 25 Jahren veranstalten die Schwabenakademie und der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) in Bayern das Treffen. Gefördert wird das literarische Leuchtturmprojekt durch den Bezirk Schwaben, den Sparkassenbezirksverband Schwaben sowie durch das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Für den Jubiläums-Pegasus erhielt die Jury mit Markus Orths, Thomas Kraft und Sylvia Heudecker rund 200 Bewerbungen aus vier Ländern, Deutschland, Österreich, Frankreich und Schweiz. Die kostenfreie Einladung zum Irseer Pegasus versteht sich als Auszeichnung und Förderung. In Kürze werden die Teilnehmenden des Jahrgangs 2023 sich und ihre Arbeit digital vorstellen. Die Website des über zweieinhalb Jahrzehnte erfolgreichen Literaturprojekts Irseer Pegasus versteht sich als Plattform, die dem Publikum einen attraktiven Zugang zu lesenswerten Autorinnen und Autoren eröffnet.