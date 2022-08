Die Marktgemeinde Irsee setzt jetzt auf eine kostengünstigere Alternative

Blick auf das Grundstück in der Frühlingsstraße in Irsee. © Wischhöfer

Irsee – Durch den Erwerb eines Teilgrundstückes des Marktes Irsee in der Frühlingsstraße ergab sich für den Gemeinderat jetzt die Möglichkeit, das kostenintensive Seniorenprojekt am Meinrad-Spiess-Platz zu stoppen und sich für eine kostengünstigere, gleichwertige Lösung in der Frühlingstraße zu entscheiden.

Bereits in der Bürgerversammlung am 19. Oktober hatte der Stuttgarter Architekt Stephan Jekle das neue Seniorenwohnprojekt am Meinrad-Spiess-Platz den Irseer Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt (wir berichteten).

Damals in der Anfangseuphorie gab es aber schon Rahmenbedingungen, die im Markt kontrovers diskutiert wurden. Die hohen Baukosten des Haupthauses, der Atriumbau, der eine Fläche des Schulackers benötigte und die Umbauung der Pappel, die alleine 300.000 Euro hätte kosten sollen.



In der Gemeinderatssitzung am 25. Januar wurde im Beisein des Architekten Stephan Jekle eine neue, wesentlich günstigere Variante vorgeschlagen und auf den Weg gebracht (wir berichteten). Jetzt im Juli 2022 hat sich die Situation komplett verändert.

Nach einer positiven Machbarkeitsstudie, die der Gemeinderat zum Bau des Seniorenwohnprojektes in der Frühlingsstraße in Auftrag gegeben hatte, nahm der Gemeinderat die Kaufofferte eines Irseer Bürgers an und erwarb einen Teilbereich eines ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens. Dort kann laut Bürgermeister Andreas Lieb erheblich kostengünstiger gebaut werden.



Die Gebäude sollen abgerissen und der Neubau mit gleicher Kubatur erstellt werden. Auch die immer noch zentrale Lage des zukünftigen Wohnprojektes käme den Bewohnern des Hauses sehr entgegen.



Die zunächst von der Fällung bedrohte Pappel mag nun erst einmal aufatmen, und auf dem jetzt ungefährdeten Schulacker blühen auf der ganzen Fläche wunderschöne kleine Sonnenblumen.

Von Jürgen Wischhöfer