Kaufbeuren wird Mitglied bei „Mayors for Peace“

Symbol für den Weltfrieden: Kaufbeuren macht sich stark gegen atomare Aufrüstung. © Foto Reiter

Kaufbeuren – Die Stadt Kauf­beuren setzt ein Zeichen für den weltweiten Frieden: Sie ist nun offiziell Mitglied der internationalen Organisation „Mayors for Peace“ geworden. Zu diesem Anlass wurde der Stadt eine Urkunde übermittelt, die ihre Verpflichtung zur Förderung von Frieden, Abrüstung und globaler Sicherheit unterstreicht.

Zum Hintergrund: Mayors for Peace ist ein Netzwerk, das 1982 in Japan vom damaligen Bürgermeister von Hiroshima gegründet wurde und sich seitdem auf globaler Ebene für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen einsetzt. Das Bündnis besteht aus Städten und Gemeinden weltweit, die sich vereint dafür einsetzen, die Gefahren von Atomwaffen zu verringern und langfristig deren vollständige Abschaffung anzustreben. Im August 2023 umfasste das Netzwerk 8.271 Städte in 166 Ländern.

Bürgermeister in die Pflicht genommen

Die Organisation Mayors for Peace ist von Grund auf überzeugt, dass alle Bürgermeister für die Sicherheit und das Leben ihrer Bürger verantwortlich sind, daher sehen sie diese in der Pflicht, Einfluss auf die weltweite Verbreitung von Atomwaffen zu nehmen und diese nach Kräften zu verhindern.



Oberbürgermeister Stefan Bosse betonte die Bedeutung dieses Schrittes: „Kaufbeuren setzt ein kommunales Signal für den globalen Frieden, indem wir uns den Mayors for Peace anschließen. Unsere Stadt verpflichtet sich dazu, für eine Welt ohne Atomwaffen einzutreten. Wir glauben fest daran, dass Städte eine wichtige Rolle dabei spielen können, positive Veränderungen auf internationaler Ebene zu bewirken.“



Die Mitgliedschaft bei Mayors for Peace verdeutliche Kaufbeurens Engagement für globale Friedensbemühungen und das Streben nach einer Welt, in der Abrüstung und Zusammenarbeit im Vordergrund stehen heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Man freue sich darauf, sich mit anderen Städten zu vernetzen, bewährte Praktiken auszutauschen und gemeinsam für eine sicherere Zukunft einzustehen.



Die Initiative zur Kaufbeurer Mitgliedschaft bei Mayors for Peace geht auf einen Austausch von Oberbürgermeister Stefan Bosse mit Dr. Thomas Melcher von der Kaufbeurer Initiative für Frieden internationalen Ausgleich und Sicherheit zurück.