Die Technikerschule für Agrarwirtschaft Kaufbeuren feierte ihre Absolventen

Von: Klaus-Dieter Körber

Allein das Strahlen auf den Gesichtern der Abschlussklasse, verrät schon, dass diese Feier für alle etwas ganz Besonderes war. © Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Kaufbeuren – Festtagsstimmung im Veranstaltungssaal des „Grünen Zentrums“ in Kaufbeuren: Nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause konnte erstmals wieder eine Abschlussfeier der Staatlichen Technikerschule für Agrarwirtschaft mit Gästen stattfinden.

Ein besonderer Tag - für strahlende 14 Absolventinnen und einen Absolventen - aber auch für zufriedene Lehrkräfte, Eltern und Freunde. Eine ganze Reihe von Ehrengästen - unter ihnen Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse, Stellvertretender Landrat Hubert Endhardt und Kreisbäuerin Karola Fischer – konnte der Leitende Landwirtschaftsdirektor Dr. Paul Dosch zu dieser Feierstunde begrüßen.

„Die besten Lappen verlassen das Haus - und möchten deshalb zum allerletzten Mal so richtig glänzen“ - unter diesen Titel hatte die Abschlussklasse ihre Verabschiedung von Schule und Lehrkräften gestellt. Heiter aber auch besinnlich das Programm.

Dankgottesdienst und Grußworte

Nach einer kurzen Begrüßung durch Schulleiter Dr. Paul Dosch folgte der schon zur Tradition gewordene Dankgottesdienst von Diakon Greiter, musikalisch umrahmt von einer Musik-Gruppe unter der Leitung von Charlotte Krust.

Der stellvertretende Landrat Hubert Endhardt freute sich, in einem so schönen Festsaal, junge Leute in eine hoffnungsvolle Zukunft verabschieden zu dürfen. Bei dieser Gelegenheit wies Endhardt darauf hin, dass der Kemptener Oberstudiendirektor Dr. Erhard Dörr in mehr als 50-jähriger Forschungsarbeit circa 35.000 Blumen und Pflanzen im Allgäu gesammelt und kartiert habe.



Der Ruderatshofener Künstler Christian Hörl, der zur künstlerischen Ausgestaltung der Fenster von diesem Raum beauftragt war, verarbeitete daraufhin auch 35.000 Punkte von all diesen Pflanzen zu eindrucksvollen Bildfenstern, die den Artenreichtum und die Schönheit der Allgäuer Vegetation sichtbar machen sollen.

In diesem Zusammenhang erklärte Endhardt, dass der Erhalt unserer Natur, die zu unseren Kostbarkeiten gehöre, mehr denn je gefragt sei. Durch unser Tun und Handeln, vor allem auch im landwirtschaftlichen Bereich, könne viel und wertvolles getan werden, um eine intakte Natur zu erhalten und forderte dazu auf, auch nötigenfalls gegen den Strom zu schwimmen.



Oberbürgermeister Stefan Bosse meinte in seiner Rede, dass man zurecht Stolz auf das hier im „Grünen Zentrum“ Entstandene sein könne. „Aber noch stolzer sind wir auf die Menschen die hier ein und ausgehen“, so Bosse. „Qualifikationen die Sie hier erworben haben, sind Gold wert. Wir brauchen schließlich mehr denn je Menschen die auf neue Dinge eingehen, Strukturen ändern und neue Aufgaben und Herausforderungen in unserer Gesellschaft übernehmen“.



Kreisbäuerin Karola Fischer - selbst einmal Schülerin der Technikerschule - meinte aus eigener Erfahrung, dass an solch einem Tag Stolz und Wehmut eng beieinander liegen. Es sei deshalb wichtig, während der Schulzeit geschlossene Freundschaften zu pflegen und die erworbenen Fähigkeiten gezielt nun einzusetzen. „Seien Sie mutig - Sie sind Fachleute in ihrem Bereich und verfügen über Wissen das Ihnen niemand mehr nehmen kann“, so die Ratschläge für die Zukunft.



Schulleiter Dr. Paul Dosch beglückwünschte die 14 weiblichen und den einen männlichen Absolventen, die bayernweit und teilweise auch aus Baden-Württemberg die Kaufbeurer Schule besucht hatten. „Sie haben es nun geschafft“, so Dr. Dosch, „und haben sich zu echten Spezialisten für das Ernährungs- und Versorgungsmanagement entwickelt“. Augenzwinkernd zum gewählten Motto der Abschlussfeier meinte Dr. Dosch abschließend, „Sie hatten viele Lappen in der Hand und dabei auch Höhen und Tiefen erlebt - vor Ihnen liegt nun aber eine glänzende Zukunft“.



Unterhaltsame Showeinlagen

Entspannt und fröhlich ging es weiter im Programm. Nach einem humorvollen Wissensquiz - veranstaltet vom 1. Schülerjahrgang – bei dem die Schüler einmal ihre Lehrer prüften, verteilten diese anschließend „hochwertige“ und auf den Einzelnen jeweils passende Erinnerungsgeschenke. So beispielsweise einen „Weinabend für zwei Personen“ in Form von zwei Zwiebeln, oder eine in höchsten Tönen angepriesene „Jagdausrüstung“, die sich am Ende als „Fliegenklatsche“ entpuppte.

So bekam jeder sein „persönliches Geschenk“. Dies musste natürlich postwendend getoppt werden, durch eine humoristische Einlage der Abschlussklasse mit dem Titel „Tagesprotokoll - leerreicher Unterricht an einem normalen Dienstag“. Ein nicht ganz ernst zu nehmender, dafür aber die Lachmuskeln der Zuhörer strapazierender Rückblick auf zurückliegende Schulstunden.



Dankes- und Anerkennungsworte gab es dann auch noch. So wurde dem Lehrerkollegium ein großes Kompliment dahingehend ausgestellt, dass diese „Nerven aus Stahl“ besessen und am Schluss ein entsprechendes „Feuer unter dem Hintern“ eines jeden Einzelnen entfacht hätten. Zur Erinnerung gab es daraufhin eine Topfpflanze, die nun einen gebührenden Platz im Schulgebäude sucht.



Zeugnisübergabe und Ehrung der Besten

Mit Spannung ging es daraufhin weiter, stand doch die Übergabe der Abschlusszeugnisse nun auf dem Programm. Die stellvertretende Schulleiterin – Michaela Schülein die letztlich für die Klasse mit verantwortlich war – lobte diese für das gezeigte Durchhaltevermögen und dankte für zwei schöne Jahre.

„Wir alle sind megastolz, dass Sie letztlich Ihr angestebtes Ziel erreicht haben“, so Schülein und ging abschließend auf die so oft zitierte „Eierlegende-Milchwollsau“ etwas näher ein und bezeichnete sie als ein zwar nützliches, aber nicht realisierbares Tier. Letzlich war man sich einig, dass es solche Tiere auch nie geben könne. Ähnlich sei es auch im Leben. So gehöre ein jeder, entsprechend seinen Fähigkeiten und Veranlagungen auf dem ihm jeweils zugeschnittenen Platz.

Deshalb auch zum Schluss der wohlgemeinte Rat: „Bleiben Sie genauso wie Sie sind, machen Sie aus dem Erlernten das beste draus und seien Sie sich stets im Klaren, ein derartig „hochgezüchtetes“ Tier gibt es Gottlob nicht und wird auch nicht gebraucht – ganz im Gegensatz zu Ihnen. Sie werden bereits sehnlichst erwartet und werden dringendst gesucht“.



Trotz zum Teil erschwerter Lernbedingungen während der Coronaphase konnte allen 14 Absolventinnen und dem einen Absolventen zum bestandenen Schulabschluss gratuliert werden. Aus den Händen von Schulleiter Dr. Dosch und seiner Stellvertreterin Michael Schülein erhielten sie ihre Zeugnisse.

Außerdem hatten 10 Schülerinnen den Abschluss zur staatlich geprüften Technikerin mit einer Ergänzungsprüfung zur Fachhochschulreife erfolgreich abgelegt. Beste Absolventin mit einem Notendurchschnitt von 1,49 war hier Regina Lieble aus Vöhringen.



Als beste Absolventinnen wurden Stefanie Deniffel aus Marktrettenbach mit der Durchschnittsnote 1,23 ausgezeichnet. Ebenfalls auf einen Notendurchschnitt von 1,23 kam Anna Eggensberger aus Marktoberdorf, gefolgt von Angelika Maurus aus Ottobeuren mit einer Durchschnittsnote von 1,38.