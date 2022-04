Diebstahl auf dem Kinderspielplatz

Teilen

Symbolfoto © Federico Gambarini

Kaufbeuren-Neugablonz – Am Donnerstag verbrachte eine Kaufbeurerin den Vormittag mit ihrer Tochter und den Enkeln auf einem Spielplatz in Neugablonz. Unschön, so die Polizei, endete der Ausflug, denn zwei Frauen nutzten einen Moment der Unachtsamkeit und klauten ihren Geldbeutel.

Eine 44-jährige Frau war zusammen mit ihrer Tochter und deren beiden Söhnen auf dem Spielplatz am Promenadeweg in Neugablonz. Am Kinderwagen der Tochter hing die Handtasche der 44-Jährigen. Darin befand sich unter anderem ihr Geldbeutel.

Wie die Polizei berichtet, waren zeitgleich zwei weitere Frauen mit zwei Kindern am Spielplatz. Als die 44-Jährige nach einigen Minuten zu dem Kinderwagen zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel aus der Handtasche geklaut worden war. Die Beute: 80 Euro.

Als sich die Geschädigte umsah, liefen die beiden Damen davon. Laut Polizeimeldung waren beide osteuropäischen Aussehens. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341/93 30 zu melden.

kb