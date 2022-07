Bauplätze werden in Tranchen vergeben

Gemeinderat beschließt Vergaberichtlinien für den Verkauf Lamerdinger Grundstücke

Von: Klaus-Dieter Körber

Dillishausen-Süd, Gemeinde Lamerdingen. © Gemeinde Lamerdingen

Lamerdingen – Bei der jüngsten Sitzung des Lamerdinger Gemeinderates stand vor allem das Neubaugebiet Dillishausen-Süd und ein zu vergebendes Grundstück im Ortsteil Lamerdingen im Mittelpunkt. Dabei ging es um Vergaberichtlinien, um Bauplatzvergabe, Bewerbungsfristen und Preise.

Wie Bürgermeister Manuel Fischer einleitend erklärte, sind für die Vergabe gemeindlicher Grundstücke entsprechende Richtlinien zu erlassen, um einen gesetzeskonformen Verkauf der Bauplätze zu gewährleisten. So möchte sich die Gemeinde Lamerdingen beim Verkauf ihrer Bauplätze keinesfalls an der allgemeinen Spekulation beteiligen und die Grundstücke zu vertretbaren Preisen an die Bewerber veräußern. Gemäß den aufgestellten Leitlinien für Gemeinden, bei der vergünstigten Überlassung von Baugrundstücken im Rahmen des sogenannten „Einheimischen Modells“ soll dabei unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben vorgegangen werden. So muss unter anderem bei der Vergabe von Bauplätzen auch EU-Recht berücksichtigt werden. Dies gelte – so Fischer – insoweit, dass nicht nur durch die Preise gegen Subventionsbestimmungen verstoßen werden dürfe, sondern EU-Bürger nicht benachteiligt beziehungsweise Einheimische ohne sachlichen Differenzierungsgrund bevorzugt werden. Nachdem es in der Vergangenheit immer wieder Fälle gegeben habe, in denen „Einheimischen Modelle“ wegen eines Verstoßes gegen EU-Recht aufgehoben werden mussten, wurde eine entsprechende Leitlinie ausgearbeitet.



Die Gemeinde Lamerdingen habe deshalb bei der Grundstücksvergabe auf folgende Punkte zu achten: Auf das Einkommen der Bewerber, auf bestehende Eigentumsverhältnisse an Grundstücken und Immobilien, soziale Kriterien – wie Kindersituation, Pflegebedürftigkeit, Körperbehinderung und Alter, sowie den Ortsbezug der Bewerber – zum Beispiel Wohndauer in der Gemeinde und Ehrenamt-Tätigkeit. Diese neuen Vergaberichtlinien sollen erstmals beim Verkauf der Bauplätze im „Neubaugebiet Dillishausen-Süd“ sowie beim Verkauf eines letzten Bauplatzes im Baugebiet „Lamerdingen-West“ und auch künftig bei gemeindlichen Wohnbaugrundstücken angewendet werden.



In einer sich anschließenden Diskussion schlug Gemeinderat Herz vor, dass Bewerber mit vorhandenen Haus- oder Wohnungseigentum, die nicht innerhalb der genannten Frist von drei Monaten verkaufen, eine höhere Strafzahlung leisten müssten. Eine Verdoppelung von ursprünglich 50 Euro auf 100 Euro pro Quadratmeter befürworteten auch die Anwesenden. Des weiteren soll der Gemeinde das Recht eingeräumt werden, bei Nichtveräußerung eine Rückabwicklung des Kaufvertrages zu vollziehen. Man einigte sich, diese Regelung auch in die Notarverträge aufzunehmen und beschloss einstimmig die Richtlinien in der Fassung vom 27. Juni.

Bauplätze werden in Tranchen vergeben

Insgesamt 18 gemeindliche Bauplätze stehen im Baugebiet „Dillishausen-Süd“ zum Verkauf zur Verfügung. Bürgermeister Fischer unterbreitete dazu den Vorschlag, diese in Tranchen zu verkaufen, um auch Nachfragen in absehbarer Zukunft bedienen zu können. In einer ersten Tranche sollen in Dillishausen acht Bauplätze zwischen 500 bis 625 Quadratmeter Größe und gleichzeitig auch das Baugrundstück in der Wiesenstraße in der Gemarkung Lamerdingen ausgeschrieben werden. Bei einer Gegenstimme genehmigte das Gremium laut den beschlossenen Richtlinien die Vergabe der gemeindlichen Baugrundstücke.



Für die Grundstücksvergabe der ersten Tranche wurde folgender Zeitplan vorgeschlagen: Beginn der Bewerbungsfrist ist endet am Montag, den 15. August. Im Anschluss erfolgt die Prüfung der Bewerbungen auf Vollständigkeit und die Auswertung. Die Vergabe der Bauplätze durch den Gemeinderat soll voraussichtlich in der ersten Sitzung nach der Sommerpause erfolgen. Dieser Vorschlag fand einstimmige Billigung.



Verkaufspreis der Bauplätze

Nachdem die Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Dillishausen-Süd“ weitestgehend abgeschlossen sind, konnte von Seiten der Gemeinde auch ein Verkaufspreis inklusive Erschließungskosten für die erstmalige Herstellung der Straße genannt werden. Dieser beträgt 219 Euro pro Quadratmeter.



Wie Bürgermeister Fischer dazu erklärte, konnte kein günstigerer Preis hier festgelegt werden. Gestiegene Tiefbaukosten, die Hanglage – weshalb eine aufwändige und dadurch auch kostspielige Entwässerungseinrichtung notwendig wurde – sowie die Nähe zur Bahnlinie, was einen Lärmschutzwall erforderlich machte, der entsprechend kostbare Fläche beansprucht, habe die Kosten beeinflusst und in die Höhe getrieben.



Allerdings reduziere sich dieser Preis für junge Familien gemäß der „Richtlinie zur Förderung des Wohnungsbaus für Familien und andere Haushalte mit Kindern bei der Vergabe von gemeindlichen Baugrundstücken zum Neubau von selbstgenutzten Wohneigentum“ pro im Haushalt des Antragstellers lebenden Kindes in Höhe von zwei Euro je Quadratmeter Grundstücksfläche.



Auch das Grundstück in Lamerdingen in der Wiesenstraße wird analog der Bauplätze in Dillishausen-Süd in der ersten Tranche zu den gleichen Konditionen mit den Vergaberichtlinien zum Kauf angeboten. Laut Fischer ist der Herstellungsbeitrag zur Entwässerungseinrichtung sowie zur Wasserversorgung vom Käufer zusätzlich zum Verkaufspreis, entsprechend den Beitrags- und Gebührensatzungen, zu entrichten, ebenso die Herstellungskosten für einen Regenwasserschacht.