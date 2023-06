Diözese würdigt Marien-Realschule als Erziehungsgemeinschaft

Teilen

Übergabe der Zertifikatsplakette durch Dunja Müller (3. v. li.) an Schulleiterin Susanne Fedchenheuer (2. v.li.) in Anwesenheit von Mitgliedern des Elternbeirats, Schwestern aus dem Internat St. Maria, Schülerinnen und Lehrkräften. © Marien-Realschule Kaufbeuren

Kaufbeuren – Bereits zum zweiten Mal wurde die Marienrealschule in kirchlicher Trägerschaft des Schulwerks der Diözese Augsburg mit dem Signet „Erziehungsgemeinschaft an katholischen Schulen“ zertifiziert.

Die Zertifikatsübergabe fand am Freitagvormittag im Rahmen der Musical-Aufführung von „Coco Superstar“ für die umliegenden Grundschulen im Theatersaal der Schule statt. Eigens dafür war Dunja Müller (3. v. li.) vom Katholischen Schulwerk in Bayern (KSW) angereist, um die Plakette zu übergeben. In ihrer kurzen Ansprache zur Zertifizierung betonte Frau Müller die kreativen und vielfältigen Ideen, mit denen an der Marien-Realschule eine enge und nachhaltige Zusammenarbeit mit der Elternschaft gepflegt wird.

Schulleiterin Susanne Fedchenheuer (2. v. li.) nahm die erneute Auszeichnung mit Stolz entgegen: „Wir freuen uns außerordentlich, dass unsere Bemühungen um eine nachhaltige, auf gegenseitigem Vertrauen basierende Zusammenarbeit mit den Eltern heute erneut belohnt werden. Mein Dank gilt der gesamten Schulfamilie – allen Lehrkräften, Mitarbeitenden sowie selbstverständlich den Schülerinnen und deren Eltern, dass wir täglich gemeinsam ein so tolles Miteinander an unserer Schule (er)leben dürfen.“

Neben Frau Fedchenheuer nahmen an der Übergabefeier auch die projektleitende Lehrkraft Katharina Becker (li.), Larissa Lüder-Pethke und Iris Masuch (Elternbeirat), Sr. Anna M. Stein, Sr. Elisabeth Wilhelm, Sr. Aurelia Huber (Internat St. Maria), drei Schülerinnen aus dem Musical-Chor sowie Lehrkraft Angelika Geisenfelder (Schulspielgruppe) teil.

Das Zertifikat „Erziehungsgemeinschaft an katholischen Schulen“ zeichnet die Marien-Realschule aus, in Zeiten zunehmender Anforderungen, die an Familien und Schulen gestellt werden, neue Wege in der gemeinschaftlichen Erziehungsarbeit zu gehen. Kreative und nachhaltige Konzepte im Umgang mit Eltern und Schülerinnen werden hier umgesetzt und stärken auf diese Weise das Schulprofil.



Um die Auszeichnung zur „Erziehungsgemeinschaft“ zu erhalten, fanden im Laufe des Schuljahres zahlreiche Veranstaltungen statt: Für Schülerinnen ging es unter anderem um Prävention im Bereich digitaler Medien sowie Suchtprävention, Eltern erhielten das Angebot, an Online-Vorträgen zu den Themen „Cybermobbing“ und „Leichter lernen zu Hause“ teilzunehmen und mehrere Lehrkräfte bildeten sich zu den Aspekten „Generationenwechsel“ und „Elterngespräche“ fort.



Auch Veranstaltungen für Schülerinnen und deren Familien als Teil der Schulgemeinschaft gehören zu den Aktionen, die schon seit vielen Jahren die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus prägen: Bereits im Juli kommen die künftigen Fünftklässlerinnen mit ihren Eltern zu einem „Kennenlernnachmittag“ in die neue Schule und im November jedes Jahres präsentieren sie ihren Verwandten im Rahmen des „Café Schule“ ein buntes und abwechslungsreiches Programm.