Kunst ins rechte Licht gerückt

Sanierung Dr. Geiger-Haus abgeschlossen

Von: Angelika Hirschberg

Neues Gewand für ein altes Haus: Während der jüngsten Schau „Bild und Ton“ erstrahlten die Ausstellungsflächen des Dr. Geiger-Hauses bereits im neuen Glanz. © Célia Uhalde

Marktoberdorf – Das Dr. Geiger Haus erscheint in neuem Glanz. Die Sanierung der historischen Stadtvilla, die heute vornehmlich für Ausstellungen zeitgenössischer Kunst genutzt wird, ist abgeschlossen. Bei einer Begehung des Hauses mit Mitgliedern des Kulturausschusses hob Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell den Erfolg der technisch erforderlichen Baumaßnahmen hervor, die dem historischen Charme des Gebäudes in nichts geschadet hätten. Im Gegenteil: „Ein schönes Haus ist noch schöner geworden“, sagte Hell und dankte Architektin Franziska Singer und Matthias Linke, dem Leiter des Gebäudemanagements der Stadt, die mit der Planung und Durchführung der Sanierung beauftragt waren.

Bei einer Routineprüfung im Jahr 2020 war aufgekommen, dass das ehemalige Wohn- und Praxishaus des Dr. Julius Geiger, erbaut in den 1920er Jahren, baurechtlich nicht der Nutzung als zeitgenössisches Museum entsprach. Eine Umwidmung sowie eine Ertüchtigung im Bereich des Brandschutzes sowie die Erneuerung der Beleuchtung in den Ausstellungsräumen war erforderlich geworden. Diese baulichen und gestalterischen Maßnahmen sind seit Anfang 2021 erfolgt und konnten jetzt bereits während der jüngsten Ausstellung „Bild und Ton“ ihre Wirkung erzielen.



Die Ausstellungsräume und der Treppenraum in dem historischen Gebäude erhielten neue Wand- und Bodenflächen, die sowohl im Brandschutz als auch in der Farbgestaltung einem modernen Museum entsprechen. Ein Fluchtwegekonzept sowie eine nun hauseigene Alarmanlage wurden ebenfalls installiert. Zu ersterem gehörte auch der Einbau einer neuen Haustüre mit Aufschlag in Richtung Fluchtweg. Wie Architektin Singer sagte, können lediglich die Dachgeschossräume nicht mehr als Ausstellungsräume genutzt werden. Sie stehen als Lager zur Verfügung.



Kunst ins rechte Licht gerückt

Die Mitglieder des Kulturausschusses würdigten die Sanierung als sehr gelungen und zollten der Herausforderung Rechnung, im historischen Bestand behutsam und charmant den technischen Anforderungen begegnet zu sein. Allein die Frage nach den Kosten mochte Projektleiter Matthias Linke noch nicht konkret beantworten. Im Haushalt sind für die Sanierung 270.000 Euro eingestellt. Eine Summe, so Franziska Singer, die voraussichtlich nicht unterschritten werde. Allerdings rechnet die Stadt mit hohen Zuschüssen. Allein der Kulturfonds Bayern fördert das Marktoberdorfer Projekt mit rund 63.000 Euro.



Das Dr. Geiger-Haus ist heute Teil des Künstlerhauses Markt­oberdorf und befindet sich direkt neben dessen modernen Backsteinbau. Es sei jedoch mehr als „nur“ ein Anhängsel an den Neubau, betonte Bürgermeister Hell, sondern eine gute Ergänzung und ein ebenso besonderer Rahmen für die Schau zeitgenössischer Kunst. Die Räume, die sich auf vier Geschosse verteilen, werden als Ausstellungsfläche, Büros und Lager genutzt.