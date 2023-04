Junger „Gärtner“ in Marktoberdorf aufgeflogen

Von: Felix Gattinger

Wegen des Verdachts auf Drogen stürmten Einsatzkräfte in den frühen Morgenstunden des vergangenen Dienstags mehrere Wohnungen in Marktoberdorf (Symbolfoto). © Dominik Totaro/dpa

Marktoberdorf – Am Dienstag Woche durchsuchte die Polizei in den frühen Morgenstunden zwei Wohnungen in Marktoberdorf mit einem Polizeihund erfolgreich nach Drogen.

In der Wohnung eines 27-jährigen Mannes fanden die Einsatzkräfte circa 250 Gramm Marihuana und eine sogenannte Anzuchtanlage. Bei der Durchsuchung einer weiteren Wohnung fanden die Beamten bei einem 26-Jährigen eine kleinere Menge Drogen. Für der artige Vergehen sieht der Gesetzgeber eine Haftstrafe von mindestens einem Jahr vor, die aber je nach Vorstrafen und Ermittlungsgeschehen auch zur Bewährung ausgesetzt werden kann.

Anwohner berichten über Sondereinheiten und einen lauten Knall

Über das Polizeiaufgebot und die Vorgehensweise beim Einsatz gibt es widersprüchliche Angaben. So berichten Anwohner unabhängig voneinander von einem lauten Knall, der mit einer Türöffnung in Verbindung stehen soll, und der Anwesenheit eines Unterstützungskommandos der Bereitschaftspolizei. Die Pressestelle der Polizei jedoch dementiert diese Angaben. Die Türöffnung sei ohne Knall durch einen Schlüsseldienst erfolgt, hieß es von dort.