Kaufbeuren – Der Markt in der Region

Durch die Pandemie wächst der Wunsch nach Wohneigentum

Kaufbeuren und das Ostallgäu sind attraktive Regionen für Wohn­immobilien.

Kaufbeuren/Neugablonz – In einem Pressegespräch informierte kürzlich die Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren über die Entwicklung bei Wohnimmobilien.

Schon immer hatte Wohneigentum einen großen Wert in der Lebens- und Familienplanung der Menschen. Gleichzeitig wächst auch der Bedarf an Wohnraum. So soll es nach einer Vorausberechnung des Landesamtes für Statistik bis 2040 einen Bevölkerungszuwachs von 500.000 Menschen in Bayern geben, für Kaufbeuren bedeutet dies eine Einwohnerzahl von rund 48.000 Bürgern. Weiterhin haben auch die Erfahrungen in den Home-Office Zeiten während der Corona-Pandemie für einen anderen Blick auf die eigene Wohnsituation gesorgt.

Zinsentwicklung

„Der Wind bei den Zinsen hat sich gedreht“, vermeldete Gerhard Grebler, Vorstandsmitglied der LBS Bayern und rechnet an einem Beispiel vor: Bei einer Finanzierungssumme von 300.000 Euro und einer monatlichen Rate von 1.500 Euro über 22 Jahre hätte ein Zinssatz von zwei Prozent für Zinskosten von insgesamt 65.200 Euro gesorgt. Eine Steigerung auf drei Prozent würde Gesamtkosten von 116.400 Euro bedeuten. Selbst wenn ein niedriger Zins für längere Zeit vereinbart wurde, müsse man in dem geschilderten Fall bei einer Anschlussfinanzierung deutlich gestiegene Kosten in Kauf nehmen. Das ließe sich durch ein „Forward-Darlehen“ vermeiden. Grebler verwies auch auf den inzwischen wieder attraktiv gewordenen Bausparvertrag, der nach einer Ansparphase von zehn Jahren einen Effektivzins von 1,46 Prozent für die folgenden acht Jahre ermögliche und so deutlich unter den momentanen Zinsangeboten liege.

Förderungen

Ebenfalls verwies der LBS-Vorstand auf die verbesserte Wohnungsbauprämie, die seit 2021 aufgestockt wurde. Die maximal geförderte Sparleistung war für Verheiratete auf 1.400 Euro heraufgesetzt, die Einkommensgrenze auf 70.000 Euro angehoben und der Fördersatz auf zehn Prozent erhöht worden. Grebler bezeichnete die Wohnungsbauprämie als „gute Übung für junge Menschen, um Erfahrungen im Sparen zu machen.“ Ralf Claus, Leiter des ImmobilienCenters der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren, verwies bei Finanzierungsüberlegungen auf die Ratenplanungssicherheit. „Für eine Wohneigentumsfinanzierung ist immer eine Einzelfallbetrachtung notwendig.“



Grebler zeigte für die Jahre seit 2017 eine Baufertigstellung in Bayern von durchschnittlich 60.000 Wohneinheiten auf, wobei eine Neubauniveau von 70.000 Einheiten notwendig wäre. Es gebe dabei einen steigenden Trend für Baugenehmigungen im ländlichen Raum. Insgesamt beträfe der Neuerwerb von Wohnimmobilien nur ein Prozent der Wohneinheiten und bedeute somit keinen signifikanten Beitrag zum Umweltschutz. Weshalb auch der Erwerb von Gebäudebestand und anschließender, geförderter Modernisierung ein interessanter Ansatz sei. „Was für den jeweiligen Interessenten machbar ist, kann nur eine individuelle Beratung ergeben“, sagte Ralf Claus.

Kaufbeuren – Der Markt in der Region

Angelo Piccierro, Vorstandsmitglied der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren, berichtete für Kaufbeuren und das Ostallgäu von einem wachsenden Markt, wobei die Baufertigstellungen in Kauf­beuren über die Jahre weitestgehend gleichblieben, was durch die begrenzte Raumsituation von Kaufbeuren erklärt werden kann. Im Kreis Ostallgäu sei ein starker Anstieg seit 2016 zu verzeichnen, insbesondere in Buchloe. Er sprach von einem Trend im ländlichen Raum: „Rein in die (Klein-) Städte wegen Lebensqualität, Infrastruktur und verfügbarer ärztlicher Versorgung.“



Die Preise für Neubauten würden auch wegen der steigenden Kosten der Baumaterialien steigen. Im Bestandsmarkt erwartet Piccierro derzeit keine Steigerung, rät aber zur genauen Betrachtung der energetischen Sanierungskosten.



Als abschließende Überlegung für Kaufinteressierte meinte der Sparkassen-Vorstand: „Die Zinsen werden auf absehbare Zeit nicht sinken.“. Und LBS-Vorstand Grebler ergänzte: „Wer das passende Objekt gefunden hat, soll nicht warten.“

