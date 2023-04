Ein Dankeschön für Ehrenamtliche

Von: Michael Dürr

Gemeinsam fürs Ehrenamt: Irmgard Schnieringer (stehend v.l.), Edith Bier, Franz Kornes, Landrätin Maria Rita Zinnecker, Erzabt Wolfgang Öxler, Michael Schmid und Katrin Bloch. Sitzend (v.l.): ­Simone Heel, Marlene Keller, Moderator Thommi Stottrop und Jakob Tiedke. © Foto: Dürr

Landkreis – Wollen Sie auf dem Forggensee in See stechen, möglichst in charmanter Begleitung von Landrätin Maria Rita Zinnecker? Oder wollen Sie sich in Nesselwang im Bogenschießen versuchen? Oder beim Klette am Ette in Marktoberdorf zum Kletterprofi werden? Und wollen Sie für all das nichts bezahlen? Dann lesen Sie hier weiter!

Im Grunde ist die Sache ganz einfach: Machen Sie’s den rund 500 Frauen und Männern nach, die sich am Sonntag im Modeon versammelt hatten. Die engagieren sich nämlich alle seit Jahren ehrenamtlich und bekamen dafür als Dankeschön vom Landkreis die Ehrenamtscard überreicht. Diese dient als Eintrittskarte für insgesamt 38 Erlebnisse und Events, die über den gesamten Landkreis verteilt sind. Verliehen wird die Karte nach den Worten von Landrätin Maria Rita Zinnecker („das Ehrenamt ist extrem wichtig für unser Zusammenleben, dafür meinen allergrößten Respekt“) seit 2011. Ausgezeichnet wurden seither bereits mehr als 3.000 ehrenamtlich Tätige. Ganz neu in diesem Jahr: Jeder Geehrte bekommt auch eine Partnerkarte. Damit ist die Ehrenamtscard praktisch das Doppelte wert.



Wer im Hinblick auf die Verleihung eine staubtrockene Veranstaltung erwartet hatte, sah sich bestätigt – aber nur, was die Luft im gut gefüllten Modeon anlangte. Ansonsten erlebten die Ehrenamtlichen zwei heitere und kurzweilige Stunden. Das lag einmal an der Ostallgäuer Blasmusik-Combo namens Bloßamol, die weit weg von Bierzelt-Humtata die passenden Klänge in den Saal brachte. Das lag des Weiteren an Bayern-1-Moderator Thommi Stottrop. Der führte, seinem Outfit entsprechend, locker-leger durchs Programm und hatte mit seinen Sprüchen die Lacher nicht nur einmal auf seiner Seite – Namensvetter Gottschalk ließ grüßen. Freilich war die Feier für den 58-Jährigen auch ein Heimspiel, hatte er doch im damaligen Marktoberdorfer Krankenhaus das Licht der Welt erblickt und wohnt noch heute im Landkreis.



„Dem Himmel entgegen“

Den Höhepunkt der Veranstaltung steuerte indes ein Mann Gottes bei. So bierernst sein Vortrag – „Von der Gabe zur Aufgabe“ – auch betitelt war, so leicht und frisch und gewürzt mit manchem Kalauer brachte Erzabt Wolfgang Öxler aus St. Ottilien seine doch sehr grundsätzliche Botschaft unters Volk. Es gehe darum, sich gegen den Trend der Gesellschaft, wo man sich eher zurückziehe und sein eigenes Ding mache, zu engagieren und sich einzubringen, betonte er. Als Ehrenamtlicher könne man „miteinander etwas tun und Gemeinschaft leben“. Man könne Dinge tun, die allgemein gar nicht groß beachtet würden und gleichwohl wichtig seien. Der Benediktinermönch: „Man muss nicht alles posten.“ Sprach’s, griff zur Gitarre und stimmte das Lied an: „Miteinander wachsen, dem Himmel entgegen, miteinander gehen, auf Gottes Wegen.“ Klar, dass Öxler sein Publikum nicht lange bitten musste, mitzusingen, die Arme an der entsprechenden Stelle in die Höhe zu recken und ein kleines Tänzchen mit dem Nachbarn zu wagen.



Miteinander wachsen, dem Himmel entgegen: Erzabt Wolfgang Öxler musste die Gäste nicht lange zum Mitmachen animieren.(Vorne li.: Moderator Stottrop und Landrätin Zinnecker, dahinter Obergünzburgs Bürgermeister Leveringhaus). © Foto: Dürr

An einem Beispiel machte der Erzabt deutlich, was passiert, wenn sich die Menschen lieber heraushielten und auf Kosten anderer lebten: Wie bei der Feier, bei der alle Gäste ihren mitgebrachten Wein in ein Fass gossen, aus dem dann aber nur Wasser herauslief. Nach dem Motto: Wenn alle guten Wein mitbringen, fällt es doch gar nicht auf, wenn ich nur Wasser hineinschütte. Öxler zu den Ehrenamtlichen im Saal: „Danke, dass Sie heute da sind und nicht so denken.“ Wenn nämlich jeder nur herausnehme und nichts gebe, „kollabiert unser System“.

Es sei wichtig, schärfte der Erzabt seinen Zuhörern ein, mit seinen Talenten zu wuchern: „Gott hat jedem etwas mitgegeben, jeder hat ein Talent, das er einbringen kann.“ Es gehe letztlich darum, „meine Gaben und Talente zu meiner Aufgabe zu machen und mich dort einzubringen, wo ich mich einbringen kann“. Was eher nicht funktioniere, sei das Rezept jener reichen Frau, die zum Pfarrer ging und sagte, sie gebe ihm all ihr Geld, wenn er ihr nur einen Platz im Himmel garantiere. Der Priester habe geantwortet: „Schwierig, schwierig – aber probieren tun wir’s auf alle Fälle!“



Begeisterter und anhaltender Beifall war Erzabt Öxler sicher, ebenso wie die Bewunderung seitens Moderator Stottrop: „Wenn Sie auch in ihrer Kirche solche Predigten halten“, applaudierte der, „dann muss sie doch immer voll sein?“ Antwort des Gottesmannes: „Das ist sie!“



Unendlich viele Wege sich zu engagieren

Stellvertretend für alle anderen wurden sechs ehrenamtlich Tätige auf die Bühne geholt, um zu berichten, was sie unentgeltlich und für andere tun und wie sie dazu gekommen sind. Da war der erst 16-jährige Jakob Tiedke, der sich trotz seiner Jugend bereits mannigfaltig in der katholischen Jugend Füssen engagiert, im Gottesdienst ministriert und „trotzdem noch Zeit für Netflix findet“. Oder Franz Kornes, der inzwischen 80 Lenze auf dem Buckel hat und 48 Jahre davon dem Schnupferclub Ronsberg vorsteht. Simone Heel und Marlene Keller bringen sich im Füssener Trachtenverein Burg Hopfen ein, wollen dort das Brauchtum erhalten und den Nachwuchs motivieren.

Auf ganz anderem Gebiet ist Edith Bier tätig, die im Buchloer Freundeskreis Asyl „Menschen unterstützt, die neu bei uns sind, die wenig haben und wenig wissen über das Leben hier“. Die bekennende Christin berichtete davon, wie erfüllend es sei zu sehen, „wenn Menschen hier Fuß gefasst haben und gar nicht mehr weg wollen“. Durch die Arbeit im Asylkreis seien schon Freundschaften entstanden, außerdem „erweitert es den Horizont ungemein“. Michael Schmid schließlich hat den Musikverein Eggenthal durch die schwierige Corona-Zeit gesteuert und setzt darauf, auch auf den Social-Media-Kanälen junge Leute für die Musik begeistern zu können.



Ein Sonderlob von der Landrätin und Beifall von den Gästen gab’s schließlich für Katrin Bloch und Irmgard Schnieringer, die bei der Servicestelle „EhrenAmt“ im Landratsamt allen Ehrenamtlichen und solchen, die es werden wollen, mit Rat und Tat zur Seite stehen und die Verleihung der Ehrenamtscard mustergültig vorbereitet hatten. Dann war’s auch vorbei mit staubtrocken – im Foyer gab’s neben allerlei Häppchen auch jede Menge Wasser und andere Getränke.