19.000 Besucher am „Tag der Bundeswehr“ – Standort tief verwurzelt

Von: Wolfgang Becker

Auffällig: Besonders viele Menschenn waren im Bereich der Großgeräte des Heeres zu sehen wie beispielsweise hier am Transporthubschrauber CH-53. © Foto: Becker

Kaufbeuren – Das Technische Ausbildungszentrum Abteilung Süd der Luftwaffe hatte am vergangenen Samstag unter dem Motto „Wir sind da. Sei dabei!“ zum bundesweiten „Tag der Bundeswehr“ eingeladen. Dieser Einladung folgten Tausende Besucher weit über die Region hinaus. Das lag nicht nur daran, dass die Ausbildungseinrichtung für Strahlflugzeugtechniker als bundesweit einziger Standort der Luftwaffe neben neun weiteren Kasernen fungierte, sondern nebst einem äußerst attraktiven Rahmenprogramm auch eine umfangreiche Auswahl an Großgerät präsentierte. Darüber hinaus gab es eine „Blaulichtmeile“ und eine Vielfalt an weiteren Informationsangeboten über Einrichtungen und Ausbildungsmöglichkeiten in der Bundeswehr. Besonders hervorzuheben ist jedoch, dass selbst die Kleinsten mit umfangreichen Angeboten voll in das Geschehen eingebunden worden waren, was diesen Tag zu einem bunten Aktionstag für Familien und Treffen mit Freunden werden ließ. (Beachten Sie unsere Fotostrecke am Ende des Beitrags!)

Es war das größte Ereignis, das der Bundeswehrstandort Kaufbeuren bisher ausrichten durfte. Denn es handelte sich nicht um einen normalen „Tag der offenen Tür“, denn jeder Austragungsort hatte die Bundeswehr in ihrer Gesamtheit mit Luftwaffe, Heer, Marine, Cyber- und Informationsraum, Streitkräftebasis und Sanitätsdienst mit entsprechenden Exponaten und vor allem mit ihren Soldatinnen und Soldaten präsentiert. Materielle Unterstützung gab es von Standorten nicht nur aus Bayern, sondern auch aus Baden Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.



14 Projektgruppen hatten etwa ein Jahr das Großereignis vom Rahmenprogramm bis hin zu Marketing und Sicherheit über Verkehr und Transport geplant. Auf dem in fünf Zonen unterteilten Veranstaltungsgelände im Norden und Osten des Flugplatzes konnten mehr als 20 Bundeswehr-Großgeräte – darunter die Luftfahrzeuge, diverse Hubschrauber, Kettenfahrzeuge und das Flugabwehrsystem Patriot – intensiv erforscht werden. Die Panzerhaubitze 2000 war noch in der Nacht aus Füssen angerollt.



„Gelebte Verbundenheit“

„Wir können heute die Welt nicht retten, aber wir können heute und an allen anderen Tagen die Welt mit einem Lächeln verändern“, so Militärpfarrer Stefan Bauhofer in seinem kurzen Eingangsgebet. Danach begrüßte Oberst Thorsten Milewski die Besucher. „Wir freuen uns außerordentlich, Sie alle heute bei uns begrüßen zu dürfen“, so der Kommandeur am Fliegerhorst in seiner Ansprache. Die Stadt und die Luftwaffe habe eine „seit 1957 gewachsene Beziehung“, die als „gelebte Verbundenheit hier und heute sichtbar“ sei. „Wir als Angehörige der Bundeswehr, mit und ohne Uniform, freuen uns darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen – live und nah dran“, schloss der Kommandeur und überreichte als Zeichen gelebter Partner- und Patenschaft eine „einzigartige Spielführerbinde“ an Oberbürgermeister Stefan Bosse, der nach seinem Grußwort die 30 Teilnehmer aus Aruba zu den „Special Olympics World Games“ nach Berlin begleitete. Doch der Oberst hatte noch eine ganz besondere Überraschung im Gepäck. Nach einer launigen Einleitung brachte er alle Aktiven auf und vor der Bühne mit dem Kommando „Stillgestanden“ in Grundstellung und beförderte Mitmoderatorin Oberleutnant Elisabeth Schöneberg zum Hauptmann. Die völlig überraschte Soldatin musste sich erst einmal sammeln und wird diesen Augenblick sicherlich nie vergessen.



Bewegender Moment: Oberst Thorsten Milewski befördert Mitmoderatorin Oberleutnant Elisabeth Schöneberg zum Hauptmann. © Foto: Becker

Der OB hob in seinem Grußwort die „richtige und wichtige Entscheidung für den Standort Kaufbeuren und die Region“ hervor: für die Menschen, die Wirtschaft und die enge Verbundenheit mit der Stadtgesellschaft durch zahlreiche Projekte. Der Blick über den Zaun und der Zugang zum Kasernengelände sei für die Öffentlichkeit normalerweise nicht möglich „Mit diesem Tag soll die Anerkennung für die Arbeit der Frauen und Männer in unseren Streitkräften zum Ausdruck gebracht werden“, so die Stadtspitze und ergänzte: „der Tag bietet Kontakt mit den Menschen, die für die Sicherheit in unserem Land einstehen, auch für die, die gegen die Bundeswehr sind.“



Bühnenprogramm – Vorbeiflüge – Testläufe

Auf der Veranstaltungsbühne lief ein vielfältiges Programm ab. Musik mit fünf Musikkapellen, Magie und eine Modenschau mit Bundeswehrkleidung sowie Liveschaltungen mit Verteidigungsminister Boris Pistorius und in einen Auslandseinsatz waren die Höhepunkte auf der Bühne. Neben den mehr als hundert Programmpunkten am Boden gab es auch in der Luft einiges zu bestaunen. Dazu gehörten die Überflüge eines Airbus A400M und einer P-3C Orion sowie die mit viel Beifall bedachten Absprünge von zwei Teams sogenannter „Freifaller“ der Luftlande- und Lufttransportschule aus Altenstadt. Die Triebwerke eines Eurofighters entfalteten deutlich hörbar ihre etwa 150.000 PS bei sogenannten Bodenprüfläufen.



Eine lange Schlange bildete sich am Tornado, denn wer schon immer einmal in einem Kampfjet-Cockpit Platz nehmen wollte, konnte sich diesen Wunsch in einem Original-Tornado erfüllen und kostenlos abbilden lassen. Und in einem Flugsimulator des Studiengangs Aeronautics konnte man selbst fliegen. Auffällig war aber auch, wie der russische Angriffskrieg das Heer offensichtlich in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt hat. Hier drängten sich die Menschen um die ausgestellten Großgeräte wie beispielsweise den Leopard 2 und die Panzerhaubitze 2000.



Besucherstimmen

Mike Loepenhaus mit Tochter Fiona (15) und Sohn Timo (17) war mit Opa Alfons aus Giengen an der Brenz angereist. Die technikbegeisterte Fiona wollte unbedingt die Flugzeuge sehen und war besonders von den Freifallersprüngen begeistert. Timo kann sich durchaus eine Tätigkeit bei der Bundeswehr vorstellen. Und bei Opa Alfons kamen Erinnerungen an seine Dienstzeit als Flugzeugmechaniker beim AG 52 in Leck hoch. Einhelliges Urteil der Familie: „Es hat sich auf jeden Fall gelohnt!“



Michael Beil kam aus dem Lechfeld, wo derzeit auch ein Teil für die Übung Air Defender 2023 stationiert ist. Seinem fünfjährigen Sohn Martin gefiel besonders das „Herumklettern auf den Panzern“ und der Tornado, in den er reinklettern durfte. Der elfjährige Hannes Streifinger aus Kaufbeuren war begeistert, dass er die Flugzeuge und alle Großgeräte „in echt“ sehen und darauf herumklettern konnte: „Das hat Spaß gemacht!“ Christian Rötzel aus Oberschleißheim freute sich über das „interessante Programm“und bei Sohn Philipp war das Interesse zur Bundeswehr geweckt.



Dem neunjährigen Nick Lindner aus Kaufbeuren haben die Flugzeuge und Hubschrauber gefallen, fand es aber besonders spannend, auf einem großen Truck herumzuklettern. Gerhard und Barbara Lubanski aus Kaufbeuren waren froh, nach langer Zeit mal wieder „durch den Zaun“ gehen zu können und zeigten sich begeistert über die „tolle, repräsentative Ausstellung“. Der einst aktive Offizier lobte besonders die gute Einbeziehung der Kinder in das Gesamtprogramm. Und auch die aktiven Freifall-Springer der 11. Inspektion von der Luftlande- und Lufttransportschule in Altenstadt äußerten sich sehr positiv: „Der Wind beim Absprung war nicht so schwierig und was hier geboten wird ist echt prima!“



Der Wettergott meinte es wirklich gut und so waren neben Besuchern weit über die Region hinaus auch viele ehemalige Angehörige der Luftwaffenschule sowie Politprominenz aus allen Ebenen vertreten. Um 17 Uhr endete der „Tag der Bundeswehr“ in Kaufbeuren mit 19.000 Besuchern, von denen sich ein Teil mit viel Lob für die Veranstaltung auf einer Banderole verewigt hatten.



