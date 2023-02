Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Landrätin Zinnecker zieht Resümee

Mit einem der ersten Flüchtlingskinder erkundet Landrätin Maria Rita Zinnecker eine bereitgestellte Bücherkiste. © Landratsamt

Landkreis – Vor einem Jahr hat Russland die Ukraine überfallen. Seitdem herrscht dort Krieg und Millionen sind geflohen – viele auch ins Ostallgäu. Landrätin Maria Rita Zinnecker hält Rückschau auf ein bewegtes Jahr.

„Rund 2.100 ukrainische Flüchtlinge haben wir in den vergangenen zwölf Monaten im Landkreis registriert. In gemeinschaftlicher Anstrengung haben wir die Menschen bestmöglich untergebracht, versorgt und integriert – eine nach wie vor riesige Herausforderung“, sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker. „Ganz besonders beeindruckt mich die große Solidarität der Bürgerinnen und Bürger, durch die die meisten ukrainischen Geflüchteten nach wie vor in Privatunterkünften ein Obdach finden.“



Das werde laut Zinnecker aber immer schwieriger. Da die Privatwohnungen nicht mehr ausreichten, müsse ein Teil der Ukraine-Flüchtlinge nun in den inzwischen voll belegten Asylunterkünften des Landkreises untergebracht werden. „Ich appelliere daher nach wie vor an die Städte und Gemeinden sowie die Bürgerinnen und Bürger, dem Landratsamt freien Wohnraum mitzuteilen.“ Die vergangenen Monate hätten gezeigt, dass hier langfristige Angebote nötig seien, solange der Krieg nicht ende.



Beim Engagement der Zivilgesellschaft seien insbesondere die Helferkreise im Landkreis wichtig, ergänzt Zinnecker. „Hier wird geleistet, was über das Vermögen der Behörden hinausgeht: eine breite gesellschaftliche und soziale Teilhabe.“ Dabei spielten auch Schulen und Kindertagesstätten eine wichtige Rolle. „Sie sind zentral, wenn es um Integration durch Bildung geht. Die Schulen und Kitas im Landkreis setzen sich vorbildlich und mit viel Herzblut für die Geflüchteten ein, wofür ich mich ganz herzlich bedanke!“ Das ehrenamtliche Engagement unterstütze das Landratsamt mit seiner Stelle für Kommunale Integration.



„Im Ostallgäu waren wir von Anfang an gut auf die Aufnahme der Flüchtlinge vorbereitet. Sofort nach Kriegsbeginn hat das Landratsamt eine Notunterkunft sowie private Unterkünfte organisiert“, erinnert sich Zinnecker. „Bei der Notunterkunft stand uns das BRK als verlässlicher Partner bewährt zur Seite.“ Auch bei der Registrierung sei das Landratsamt schnell gut aufgestellt gewesen.



Sehr kurzfristig sei man allerdings vom Wechsel der Zuständigkeit für die Leistungen vom Ausländeramt auf das Jobcenter informiert worden. Dank guter Zusammenarbeit konnte der Wechsel aber nahtlos vollzogen werden.