Meilenstein der Zusammenarbeit im Feuerwehrwesen

Von: Klaus-Dieter Körber

Teilen

Die Bürgermeister der neun am Projekt „Interkommunale Zusammenarbeit im Feuerwehrwesen Ostallgäu-Nord“ beteiligten Gemeinden sowie Kreisbrandrat Markus Barnsteiner, kommen im Germaringer Feuerwehrgerätehaus zusammen und unterzeichnen eine Ergänzung der bestehenden Zweckvereinbarung. © Körber

Germaringen/Ostallgäu – Ein altes Sprichwort sagt: „Gemeinsamkeit macht stark!“ Insgesamt neun benachbarte Gemeinden im nördlichen Landkreis Ostallgäu setzten diese Erkenntnis bereits vor ein paar Jahren in die Tat um und beschlossen eine intensive Zusammenarbeit im Feuerwehrwesen. Aufgrund immer größer werdender Probleme einer ordnungsgemäßen und vor allem sachgerechten Prüfung und Wartung von Schläuchen, Schutzanzügen und Atemschutzgeräten, wurde im Dezember 2018 eine entsprechende Zweckvereinbarung von den Bürgermeistern der Gemeinden Germaringen, Kaltental, Mauerstetten, Oberostendorf, Osterzell, Pforzen, Rieden, Stöttwang und Westendorf unterzeichnet (wir berichteten). Dadurch konnte eine Sicherstellung der gemeindlichen Pflichtaufgaben im Feuerwehrwesen gewährleistet und bessere Prüfungs- und Wartungsmöglichkeiten sowie eine ordnungsgemäße Inspektion der Ausrüstung garantiert werden.

Vor allem den kleineren Wehren war es nicht möglich, die hohen Ansprüche und Forderungen im Bereich Schlauchwartung und Atemschutzpflege nicht alleine stemmen. Mit Blick auf diese Situation, kam seinerzeit, wie Bürgermeister Helmut Bucher im Rahmen der Unterzeichnung einer Ergänzung zur bestehenden Zweckvereinbarung erklärte, die Gemeinde Germaringen ins Spiel.



Als damals, Mitte 2017, die betroffenen neun Bürgermeisterkollegen sich zusammengesetzt und fieberhaft überlegt hatten, wie man diese Probleme am besten lösen könne, stand seinerzeit der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Germaringen auf dem Programm. Ein glücklicher Umstand, wie sich mittlerweile herausgestellt hat.

Raum für Schlauch- und Kleiderpflege

Geografisch recht zentral gelegen entschied man sich, die bereits fertigen Planungen des Gemaringer Neubaus zu verwerfen, um die notwendigen Räumlichkeiten für eine zweckmäßige Kompaktanlage zur Schlauchpflege, dem Atemschutz und für Kleiderpflege zu schaffen. Viele Gespräche und zum Teil hitzige Debatten in den Gemeindegremien waren notwendig, bis alles in „trockenen Tüchern“ war. Ein wichtiges Datum in diesem Zusammenhang war der 11. September 2018. Bei einem Gespräch mit dem damaligen bayerischen Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer und Innenstaatssekretär Gerhard Eck gelang der finanzielle Durchbruch. Zuschussmittel in Höhe von rund 260.000 Euro wurden in Aussicht gestellt.



Nun galt es in vielen Abstimmungs- und Überzeugungsgesprächen, unterstützt durch Kreisbrandrat Markus Barnsteiner, die Feuerwehren und Gemeinderäte von diesem Vorhaben zu überzeugen. Es wurde ein Konzept zur Kostenverteilung erstellt und schließlich im Dezember 2018 die ausgearbeitete Zweckvereinbarung unterzeichnet. Im Folgejahr konnte mit den Bauarbeiten begonnen und im Jahre 2020 der Betrieb aufgenommen werden.



Seit dieser Zeit betreibt die Gemeinde Germaringen im neuen Feuerwehrgerätehaus ein Servicecenter für die neun beteiligten Gemeinden mit insgesamt 18 angeschlossenen Ortsfeuerwehren. Mit Patrick Weigl wurde ein kompetenter Gerätewart gefunden, der zwischenzeitlich für einen geregelten und gut funktionierenden Ablauf sorgt. Die Investitionen werden nach einem festen Verteilerschlüssel, der auf dem vorhandenen Material und Ausrüstung in den einzelnen Wehren basiert, umgelegt – laufende Kosten nach prozentualer Verteilung. Dabei wird auf eine schlanke Abrechnung mit wenig Verwaltungsaufwand geachtet.



Atemschutzpool kommt 2021 hinzu

Ein weiterer Durchbruch gelang mit der Schaffung eines Atemschutzpools im Jahr 2021. Insgesamt 72 baugleiche Atemschutzgeräte wurden angeschafft und an die jeweiligen Feuerwehren übergeben. Ein weiterer großer Schritt der eingeleiteten Zusammenarbeit. Nach einem entsprechenden Einsatz ist es nun möglich, dass sofort betriebsbereite Geräte zur Verfügung stehen. Bis dahin gab es stets für die erforderliche Aufrüstung der benutzten Geräte längere Ausfallzeiten. Auch diese Maßnahme wurde vom Freistaat Bayern gefördert.



Diese neuerliche Aufrüstung erforderte zusätzliche Abrechnungsmodalitäten, die eine Ergänzung der bestehenden Zweckvereinbarung erforderlich machten. Im Rahmen einer Feierstunde im Germaringer Feuerwehr-Gerätehaus trafen sich die beteiligten Bürgermeister und Kreisbrandrat Markus Barnsteiner zur Unterzeichnung dieser ergänzenden Zweckvereinbarung, die eine weitere entscheidende Verbesserung in der Zusammenarbeit im Feuerwehrwesen auf interkommunaler Ebene bedeutet.