Einbrecher erbeutet 2.000 Euro

Symbolfoto © Philipp von Ditfurth

Kaufbeuren – In Kaufbeuren gab es in der Nacht auf den gestrigen Mittwoch einen Wohnungseinbruch. Das berichtet die Polizei. Der Täter fand beim Durchsuchen der Wohnung in Neugablonz Bargeld und verursachte Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die Abwesenheit der Mieterin nutzte ein unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, um in eine Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Mit einem Stuhle, der laut Polizei als Aufstiegshilfe diente, gelangte der Einbrecher auf den Balkon der Wohnung, wo er sich zunächst an der Balkontüre zu schaffen machte.

Nachdem der Dieb die Türe aufgehebelt hatte, betrat er die Wohnung und durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen. Im Wohnzimmer entdeckte der Einbrecher eine Schatulle mit Bargeld, mit der er anschließend wieder über den Balkon verschwand.

Bei dem Einbruchsdiebstahl entstand Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Der Beuteschaden beträgt rund 2.000 Euro. Hinweise zu dem oder den Täter(n) erbittet die Polizei Kaufbeuren unter Telefon 08341/933-0.

kb