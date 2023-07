2.000 Euro Beute: Einbrecher reißen Sparclub-Kasten aus der Wand

Von: Felix Gattinger

Jackpot für die Einbrecher: Der Sparkasten in Görisried stand kurz vor seiner Leerung. (Symbolfoto) © Kzenon (YAYMicro)_PantherMedia

Görisried – Bedauerlicherweise umsonst gespart haben die Mitglieder des Sparclubs im Görisrieder „Gasthof zum Hirsch“. Laut Polizeibericht hatten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (28. Juli) bislang unbekannte Täter in der Zeit von Mitternacht bis 6.30 Uhr die Türe am Hintereingang des Gasthofs aufgebrochen.

Zuerst durchstreiften die Einbrecher die Gasträume, fanden aber offenbar offenbar nichts von Interesse. Schließlich enddeckten die aber den Sparclub-Kasten, rissen ihn mitsamt Dübeln aus der Wand und nahmen ihn mit. Die Polizei vermutet, dass sie dabei einen sogenannten „Geißfuß“ als Hebelwerkzeug verwendeten. Leider erwies sich die Tat als äußerst lukrativ, denn der Kasten erwartete in Kürze seine turnusgemäße Leerung. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich zur Tatzeit etwa 2.000 Euro darin befunden hatten.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Marktoberdorf unter der 08342/9604-0.