Einbruchdiebstahl in Obergünzburg

Teilen

Symbolfoto © Daniel Bockwoldt

Obergünzburg – Am vergangenen Freitag brachen bislang unbekannte Diebe in ein Haus nordwestlichen Ortsrand in Obergünzburg ein. Der oder die Täter durchwühlten das gesamte Gebäude und klauten Schmuck. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Möglicherweise steht ein VW Touran mit Neu-Ulmer Kennzeichen im Zusammenhang mit dem Verbrechen, so die Polizei.

Am Freitagvormittag, 20. Mai, zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr wurde in ein freistehendes Einfamilienhaus im Weiler Habersberg eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich der oder die Täter Zutritt über ein aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoss. Anschließend wurde das komplette Haus nach Wertgegenständen durchsucht.

Letztendlich wurde der Polizei zufolge Schmuck in noch nicht genau bezifferter Höhe erbeutet. Der Sachschaden an Türen und dem aufgebrochenen Fenster wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Anwohner bemerken einen VW Touran

Letztendlich wurde, der Polizei zufolge, Schmuck in noch nicht genau bezifferter Höhe erbeutet. Anwohnern fiel im Zusammenhang mit der Tat ein silberner oder grauer VW Touran mit dem Teilkennzeichen „NU“ (für Neu-Ulm) auf. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 08341/933-0 zu melden.

kb