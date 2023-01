Einbruch in Metallfirma

Indem die Täter ein Fenster auf der Rückseite der Kfz-Werkstatt aufhebelten, gelangten sie ins Innere des betriebs. © Symbolbild: Panthermedia/sdecoret

Marktoberdorf – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen bisher unbekannte Personen gegen 22.30 Uhr ins Gebäude einer Metallbaufirma in der Max-von-Eyth-Straße ein.

Die Täter hebelten das Bürofenster der Gewerbehalle und gelangten so in das Innere der Firma. Im Büro entwendeten die Täter eine rote Geldkassette mit etwa. 400 Euro. Der Gesamtschaden beläuft jedoch sich auf circa 500 Euro. Die Firma war alarmgesichert daher bekam der Firmeninhaber einen Alarm auf sein Handy, glaubte aber an einen Fehlalarm und verständigte jedoch nicht die Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Marktoberdorf unter 08342 96040 entgegen.