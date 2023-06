Dreister Einbruch in Obergünzburg

Teilen

Am Samstagnachmittag brachen zwei Diebe in das Wohnhaus eines älteren Ehepaars ein. © Symbolfoto: Rüdiger Rebmann

Obergünzburg/Burg - Am hellichten Tag ereignete sich ein dreister Einbruch in ein Wohnhaus in Burg bei Obergünzburg. Trotz Anwesenheit der Bewohner erbeuteten die Täter laut Polizei eine dreistellige Bargeldsumme und Schmuck. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am vergangenen Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr gelangten zwei Täter in Burg/Obergünzburg in den unversperrten Wohnbereich eines ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens. Zu dieser Zeit hielt sich das betagte Bewohnerehepaar im Wohnzimmer auf. Weil sie Geräusche im Obergeschoss gehört hatte, begab sich die 85-jährige Frau ins Schlafzimmer im oberen Stockwerk. Da war der Schrecken groß.

Täter flüchten über offenes Fenster

Nachdem sie den Raum betreten hatte, flüchteten zwei Personen über das offenstehende Fenster. Sie ließen sich an der Hausfassade hinabgleiten und konnten unerkannt flüchten. Hinweise auf ein Fluchtmittel gibt es nicht. Eine Personenbeschreibung konnte das geschädigte Ehepaar ebenfalls nicht abgeben. Die Täter hatten aus dem Schlafzimmer eine niedrige dreistellige Bargeldsumme, eine EC-Karte, mindestens eine Damenarmbanduhr sowie mehrere Ringe und Halsketten aus Silber erbeutet. Mittels der zeitnah gesperrten EC-Karte waren glücklicherweise keine Geldabhebungen vorgenommen worden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistation Kaufbeuren unter 08341/933-0 entgegen.