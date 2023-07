Weitere Taten nicht ausgeschlossen

Dreister Kabinen-Klau beim TSV Oberbeuren

Von: Felix Gattinger

Weitab vom Schuss: Die Container-Umkleiden der Spieler befinden sich hinter Bäumen und jenseits der roten Tennisplätze. Dann erst kommt das Spielfeld. © Foto: Gattinger

Kaufbeuren – Der Schock baute sich erst langsam auf, als die Spieler der 2. Mannschaft des TSV Oberbeuren nach dem Freundschaftsspiel gegen den SV Pforzen 2 (0:4) in ihre Umkleide zurückkehrten, berichtet Fußballtrainer Markus Riefler wenige Tage nach der Tat. „Einer wunderte sich ‚ich hab doch Geld dabei gehabt‘ und nach und nach stellten die Sportler fest, dass einer wie der andere während des Spiels beklaut worden war.“

Der oder die Täter hatten ein leichtes Spiel, die provisorischen Con­tainer-Umkleiden während des Freundschaftsspiels zwischen 12.45 und 13.45 Uhr in aller Seelenruhe nach Bargeld zu durchsuchen. (Seit der Explosion im Oberbeurer Vereinsheim 2021 stehen die Sportlerumkleiden als Container auf dem Gelände.) Am Märzenbach ist man weit vom Schuss und die Umkleiden liegen relativ weit vom Spielfeld entfernt und sind obendrein noch durch Tennisplätze abgetrennt. Doch damit nicht genug: Einer der Spieler hatte seinen Geldbeutel im Auto gelassen. Nach Polizeiangaben fanden der oder die Täter aber noch die Zeit, mit dem Schlüssel das Fahrzeug zu ermitteln und auch dort Geld herauszuholen.



Handwerkliches Einbrechergeschick war bei alledem nicht erforderlich, denn an diesem Samstag war die Kabine nicht abgesperrt und somit frei zugänglich. „Normalerweise“, erklärt Vorstand Uwe Seidel im Gespräch mit dem Kreisboten, „werden die Kabinen vom Letzten, der rausgeht, abgesperrt. Die Schlüssel werden dann in der Regel mit zum Spielfeld mitgenommen und dort beim Trainer verwahrt.“ Leider sei das am letzten Samstag – aus Nachlässigkeit oder warum auch immer – nicht passiert. Ob das ein Zufall sei, dass ausgerechnet dann jemand reinkommt und alle bestiehlt, darüber könne man nur mutmaßen, so Seidel.



Weitere Taten nicht ausgeschlossen

Fakt sei, so der Vorstand weiter, dass dergleichen bereits vorgekommen sei, einmal sogar sei der Täter jemand aus dem Verein gewesen. Auch Trainer Riefler bestätigt: „Man hört von solchen Vorfällen immer wieder. Auch bei anderen Vereinen.“ Es sei daher zu befürchten, dass auch andere Vereine während ihrer Spiele und Wettkämpfe „besucht“ und beklaut werden.



Nach den Angaben von Polizeipressesprecher Holger Stabik, kann der Raubzug als erfolgreich beurteilt werden: „Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wissen wir, dass auf jeden Fall eine mittlere dreistellige Summe entwendet worden ist, die genaue Höhe steht aber noch nicht fest.“ Der Grund sei, so Stabik, dass die einzelnen Geschädigten derzeit der Reihe nach vernommen würden. Danach erst habe man genauere Kenntnis von der Höhe des Schadens.



Weil die Kabine nicht versperrt war, kann der Täterkreis derzeit nicht näher eingegrenzt werden, die Polizei ermittelt daher in alle Richtungen.



Warnung an alle Vereine der Region

In jedem Fall appellieren Polizei und Vertreter des TSV Oberbeuren an alle Vereine der Region, besonders in der jetzigen Situation, die Kabinen immer zu verschließen, denn der oder die Täter befinden sich auf freiem Fuß und könnten wieder zuschlagen. Auch Nachahmertaten seien nicht auszuschließen.