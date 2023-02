Einbrüche und Handtaschendiebstahl in Buchloe: Polizei fahndet nach 17-Jährigem

Von: Felix Gattinger

Bei den Einbruchsfällen in Buchloe Ende November letzten Jahres konnte der Täter jetzt eindeutig ermittelt werden. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa-mag

Buchloe – Im Zusammenhang mit zwei Einbrüchen und einem Handtaschendiebstahl im Raum Buchloe kann die Polizei nun einen Ermittlungserfolg verzeichnen. An einem der Tatorte hatte der Täter nämlich DNA-Spuren hinterlassen, die nun entschlüsselt sind.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich beim Täter um einen Jugendlichen im Alter von 17 Jahren. Sein derzeitiger Aufenthalt ist noch unbekannt. Der Täter war in den frühen Morgenstunden des 26. November 2022 in ein Einfamilienhaus in Buchloe eingebrochen und von der 53-jährigen Hausbewohnerin überrascht worden (wir berichteten). Bei einem Handgemenge hatte die Bewohnerin eine Fraktur des Fingers erlitten, konnte aber nicht angeben, wie das genau passiert war. Dem Täter war es schließlich gelungen zu Fuß zu flüchten. Erbeutet hatte er den Haustürschlüssel des geschädigten Ehepaares und zwei Autoschlüssel. Im Garten vor dem Einstiegsfenster hatte er auch einen auffälligen Rucksack zurückgelassen.

Der bis dato Unbekannte steht weiterhin in Verdacht, einen weiteren Einbruch in der Gegend begangen zu haben sowie einen Handtaschendiebstahl in Buchloe zwischen dem 25. und dem 26. November 2022.