„Eine höllische Nacht“ für Theaterbesucher in Wald

Freuen sich auf die Premiere (v. links): Romana Purschke, Hans Vogler, Irene Holderied, Hans Kalopp, Lara Purschke, Hans-Peter Scheuermann und Anne Kalopp. © Alfred Michel

Wald - In Wald meldet sich nach der langen, pandemiebedingten Corona-Zwangspause das Theater zurück. Im Januar sind die Theaterakteure rund um Hans Kalopp auf die Bühne zurückgekehrt und studieren seither das neue Stück „Ein höllische Nacht“ ein, das am 25. März Premiere feiert.

Die schwarze Komödie von Balthasar Alletsee hat es in sich, sodass die erfahrene Truppe aus Wald in diesem ungewöhnlichen Stück all ihre Stärken ausspielen will. So grotesk die Geschichte dieser einen höllischen Nacht ist, so irdisch-vertraut sind doch die dort verhandelten Probleme: Abnutzungserscheinungen einer langen Ehe, verpasste Chancen, der ewig gleiche Trott, Fragen nach Moral, Originalität und Sinn im Leben.

Als der Buchhalter des Teufels im Schlafzimmer von Sabine und Stefan erscheint, verwandelt sich deren arg eingefahrenes Leben in eine Achterbahnfahrt. Angesichts der anstehenden Bilanzierung von Stefans Leben kommen allerlei Geheimnisse und Fragen ans Tageslicht. Es geht nicht mehr um die blaue oder die rote Krawatte zum Hemd für den morgigen Bürotag, sondern um Leben und Tod. Dabei liegen Komik und Tragik – wie das im Leben eben so ist – sehr nah beieinander.

Romana Pruschke und Hans-Peter Scheuermann als Ehepaar © Alfred Michel

Nach dem anfänglichen Schrecken läuft das Paar zur Höchstform auf. Geschickt verstehen es die beiden, dem eher einfältigen Besucher aus dem Jenseits mit weltlichen Verlockungen die Zunge zu lockern und so dem scheinbar Unausweichlichen doch noch eine Chance abzutrotzen. Auch auf der „anderen Seite“ muss alles seine Ordnung haben und der arme Sachbearbeiter will ja nichts falsch machen. Dass schließlich sein Vorgesetzter persönlich erscheinen muss, wundert da schon kaum noch.

Mit viel Spielwitz wollen die Walder Mimen den Zuschauerinnen und Zuschauern ein wahrhaft himmlisches Vergnügen bereiten.

Die Spieltermine in der WaldHalla in Wald sind am Samstag, 25. März (20 Uhr, Premiere), Mittwoch, 29. März (18 Uhr), Freitag, 31. März (20 Uhr) und Samstag, 1. April (20 Uhr). Infos zum Kartenvorverkauf, der seit 1. März läuft, gibt es unter www.theater-in-wald.de.