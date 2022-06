Großer Aufwand

Rund 87 Prozent der Fördermittel des Digitalpakets für Schulen beantragt

Von: Selma Höfer

Kaufbeuren – Im Vorfeld zur jüngsten Stadtratssitzung ging eine Anfrage von Peter Kempf (Freie Wähler) bei Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse ein. Genauer gesagt, waren es drei Fragen zum Stand der Mittelbeantragung aus dem Förderprogramm „Digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen“ (dBIR). Wie hoch die beantragte Summe sei, wie viel Geld bereits überwiesen wurde und wie es der Stadtverwaltung bei der Antragstellung erging, wollte Kempf in Erfahrung bringen. Immerhin stünden der Stadt laut Kultusministerium bis zu 3,1 Millionen Euro zu, meinte der Stadtrat.

Er habe von einer bundesweiten Ausschöpfungsquote der zustehenden Fördermittel von nur etwa 57 Prozent gehört, erklärte Kempf seine Anfrage. Das könne er sich nicht erklären und war erfreut von Rechtsjustiziar Thomas Zeh zu hören, dass Kaufbeuren mit etwa 2,7 Millionen Euro rund 87 Prozent der möglichen Zuwendungen beantrage. „Das ist außerordentlich, wirklich außerordentlich hoch“, lobte Kempf. Die fristgerechte Beantragung zum 30. Juni bedeute, dass die Mittel für Kaufbeurens Schulen reserviert bleiben. „Ob alle beantragten Maßnahmen auch positiv beschieden werden, bleibt abzuwarten“, sagte Zeh. Da bislang keine Forderung an das Ministerium gestellt wurde, sei auch noch kein Geld eingegangen.



Lieferschwierigkeiten



Vielfach seien Ausmaß und Umfang der Förderanträge beziehungsweise des Förderverfahrens kritisiert worden, meinte Kempf. „Welche Erfahrungen hat die Stadtverwaltung Kaufbeuren in diesem Zusammenhang gemacht?“ Zeh erklärte einige Komplikationen in Kürze. „Das Förderverfahren ist sehr aufwändig und es scheint bei den ganzen Förderprogrammen ein gewisses Maß an Vertrauen vom Ministerium in die Sachaufwandsträger zu fehlen“, so der Rechtsjustiziar. Eine Art Handbuch dazu umfasse 77 Seiten und es sei im Verlauf des Verfahrens mehrmals geändert worden. Die Produktauswahl sei erschwert und durch pandemiebedingte Lieferschwierigkeiten zusätzlich mühevoll geworden.



Die zu verwendende Antragsmappe, die mit Excel angelegt sei, „ist nicht besonders benutzerfreundlich“. So könnte zum Beispiel bei nachträglichen Ergänzungen keine Zeilen eingefügt oder im Ganzen kopiert werden, berichtete Thomas Zeh.

Großer Aufwand

Bei Schulen mit mehreren Schulnummern, wie es bei der Beethoven Grund- und Mittelschule der Fall ist, sei die Verwaltung gezwungen, die Maßnahmen auf die einzelnen Schulnummern aufzuteilen. Im Falle gemeinsam genutzter Infrastruktur bedeute dies, dass entweder anhand der genutzten Räume oder anhand der Schülerzahlen je Schulart ein Verteilerschlüssel gefunden werden muss. „Obwohl es sich für uns als Sachaufwands­träger um eine Schule in einem Gebäude handelt“, betonte der Verwaltungsmitarbeiter.



Grundsätzlich müsse für jede einzelne Schule ein Medienkonzept inklusive Ausstattungsplan erstellt werden, welches dann als Grundlage für den Antrag dient.



Bei der Beschaffung von mobilen Endgeräten für die Schulen würden berufliche Schulen und allgemeinbildende Schulen unterschiedlich behandelt, fuhr Zeh fort. Für allgemeinbildende Schulen gelten dabei Grenzwerte, wie hoch der Anteil an Ausgaben für mobile Geräte sein darf, um diese Beschaffungen auch gefördert zu bekommen. Diese Grenze läge bei 25.000 Euro je Schule oder 20 Prozent insgesamt. Bei der Beschaffung von Notebooks als Lehrerrechner für die Klassenzimmer sei es so, dass Notebooks als mobile Geräte zählen, die mit beschafften Dockingstationen seien aber der Infrastruktur zuzurechnen und müssten extra erfasst werden.



„Was die Sache für Sachaufwandsträger mit mehreren Schulen zudem sehr aufwändig macht, sind die großen Mengen, die zu erfassen und zu kalkulieren sind. In Kaufbeuren reden wir hier von circa 20 Schulstandorten mit etwa 490 Unterrichtsräumen, die es gilt, mit zeitgemäßer Multimedia­technik auszustatten.“ Eine pauschale Förderung sei seiner und der Meinung vieler Kollegen nach für alle Beteiligten besser. Eine Abrechnung, die im Anschluss an die Beschaffung mit den jeweiligen Verwendungsnachweisen würde sowohl bei der Stadt, als auch bei der Regierung einiges an Aufwand und somit auch an Kosten sparen, schloss Zeh den Bericht.



In den vergangenen Jahren seien neben dem dBIR auch weitere Förderprogramme in Anspruch genommen worden, fügte Zeh zur Information des Gremiums hinzu. Dazu gehören unter anderem das Digitalbudget „Digitale Klassenzimmer“ (600.000 Euro), Glasfaseranschlüsse für Schulen und Kitas (650.000 Euro) und Lehrerdienst- sowie Leihgeräte für Schüler (392.000 Euro/667.000 Euro).